Santurtzi repite tres concursos públicos para obras de calado al quedar desiertos La rehabilitación del torreón de la cima del Serantes se verá retrasaa. / E. C. Ha tenido que cambiar las condiciones para licitar las obras del torreón del Serantes, la cubierta de San Juan y un ascensor SILVIA OSORIO SANTURTZI. Viernes, 27 julio 2018, 02:00

Tres actuaciones de calado para Santurtzi se verán retrasadas. Una pregunta planteada ayer en el pleno por Txemi Lucena, portavoz del PSE, desveló que las licitaciones de obras esperadas y presupuestadas para este ejercicio como la rehabilitación del torreón del Serantes, la instalación de una cubierta en la pasarela de San Juan y el ascensor urbano de Señorío de Bizkaia han quedado desiertas.

Según afirmaron fuentes municipales, el Ayuntamiento ha tenido que repetir las licitaciones «con otras condiciones». En el caso del torreón del Serantes, se trataba de una obra de carácter urgente y, por dicho motivo, el Ayuntamiento no esperó a posibles subvenciones. 310.000 euros era la partida destinada a la reforma de la más antigua de las fortificaciones militares existentes en el pulmón verde de la Margen Izquierda. Al concurso se presentaron dos firmas, pero al enviarse la documentación de manera telemática, una no pudo llegar a tiempo y a la otra le faltaron varios requisitos. La licitación ya está abierta y se resolverá en agosto.

Por su parte, en el cubrimiento de la pasarela de San Juan, para la cual se llegó a un acuerdo con la Diputación, el montante era de 236.679 euros euros, que serán costeados por el ente foral. La convocatoria también está ya en marcha. En el caso del ascensor de Señorío de Bizkaia, es un contrato que ya ha salido dos veces a concurso. En marzo, hubo que rescindir el existente entre la empresa y el Consistorio por el mayor coste de la obra, un 10% de encarecimiento sobre el precio inicial, 376.054 euros.

Por otro lado, quedó aprobada la moción de EH Bildu para instar a la Diputación a la instalación de marquesinas en el barrio de Balparda. El concejal de Obras y Servicios, Álvaro Aresti, matizó que «no es tan sencillo porque son terrenos privados y hay que expropiar». Asimismo, el pleno de Santurtzi instará al Consorcio de Transportes a que dé los pasos necesarios para la construcción del parking disuasorio junto a la estación de metro de Kabiezes.

Rencillas internas de SSPS

Otros asuntos que se trataron fue el estudio por parte de la Policía local sobre la incorporación de vehículos eficientes a la flota actual o la creación de una unidad ciclista. Estas propuestas fueron planteadas por el concejal no adscrito Jonatan Sánchez que volvió a protagonizar momentos tensos con su anterior formación, Sí Se Puede Santurtzi.

El edil presentó un ruego para pedir un control de las jornadas de los políticos liberados y manifestó que hay concejales que «cobran y no vienen a trabajar. Esto ocurre porque no fichan». Aitor Unanue, líder de la formación apadrinada por Podemos, no quiso entrar en el debate, pero le instó a Sánchez a ser «valiente y decir los nombres». El resto de grupos tampoco se pronunciaron, sólo EH Bildu le emplazó a no llevar al pleno sus rencillas internas con su anterior grupo, algo que se ha repetido en las últimas sesiones.

Por su parte, el PSE criticó el dispositivo de limpieza de fiestas del Carmen y exigió que el Consistorio pida explicaciones a la adjudicataria. «Mientras entre semana el pueblo ha estado impoluto, los dos fines de semana ha sido un desastre. Ayer (por el miércoles) aún existían zonas en las que los zapatos se quedaban pegados», esgrimió la formación. Asimismo, Luis Ángel Urdiales (PP) tendió la mano al equipo de gobierno en la búsqueda de una solución para el problema vecinal existente en el bloque en el que el martes se incendió un piso ocupado por una familia gitana. El Ayuntamiento no se pronunció al respecto.