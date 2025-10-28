Santurtzi y el Puerto sacan lustre a la Virgen del Carmen Se invertirán 18.000 euros en restaurar la emblemática escultura, que este año cumple su 75 aniversario

Diana Martínez Santurtzi Martes, 28 de octubre 2025, 18:20 Comenta Compartir

Uno de los elementos más emblemáticos de Santurtzi es la Virgen del Carmen, patrona de la localidad, que cada 16 de julio se embarca en una procesión marítima en su honor. Proclamada patrona del municipio desde 1907 por el papa Pío X, su escultura ubicada en el puerto pesquero celebra este año sus bodas de brillante: 75 años desde su inauguración.

Hecha de hormigón, piedra caliza y bronce, su construcción fue impulsada por votación popular y llevada a cabo por el escultor local Ricardo Iñurria. La idea surgió en 1948, durante las santas misiones –unas actividades que se organizaban anualmente para reevangelizar–, y fue cobrando forma poco después con la constitución de la Junta Pro Monumento a la Santísima Virgen del Carmen presidida por el sacerdote Bonifacio Alcalde, según recoge el blog 'Santurtzi Historian Zehar'. Entonces se abrió la suscripción pública para reunir el dinero necesario para levantar la estatua, que se presupuestó en 80.000 pesetas. En total, 600 personas y entidades –entre las que se encuentran el Ayuntamiento y la Diputación– colaboraron para hacer realidad el homenaje a la Virgen del Carmen, cuya primera piedra se colocó el 16 de julio de 1948.

Enclavada en el puerto pesquero, al final del espigón, la talla enfrenta cada día las inclemencias del tiempo, que han dañado su estructura. En 2005 ya se restauró para devolverle el brillo y este año, por sus 75 años, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Santurtzi suman fuerzas para darle un nuevo lavado de cara. «Nuestra 'amatxu' es visitada todos los días por vecinos, que pasean por el puerto y dan la vuelta alrededor de la estatua, y merece ser restaurada para tenerla mucho más bonita si cabe», apuntaba este martes la alcaldesa, Karmele Tubilla.

La actuación, enmarcada en el convenio firmado en 2021 entre el Puerto y el Consistorio que abarca proyectos de mejora para el entorno urbano, consiste en una «limpieza y protección de cara al futuro, para garantizar otros 75 años de la escultura y que podamos seguir venerándola como el elemento tan importante que es para el pueblo y el Puerto», explicó Antonio Aiz, director de la Autoridad Portuaria, que financiará los 18.000 euros de inversión.

Mes y medio de obras

Las obras, que tendrán una duración de mes y medio, afectarán a la totalidad del monumento, desde la talla hasta la zona ajardinada y los bancos –algunos se encuentran deteriorados–. El proyecto lo llevará a cabo Artelis, una empresa especializada en restauración y rehabilitación. «Se utilizarán materiales de última generación que permitan que la estatua resista a las inclemencias y el paso del tiempo», subrayó Aiz.

«No es una inversión importante, pero sí es una actuación significativa por el sentido que tiene la Virgen del Carmen para la población», añadió el director de la Autoridad Portuaria, que en los últimos años ha invertido unos 5 millones de euros en diversos proyectos que mejoran la franja marítima, como la pasarela con ascensores de Murrieta y la creación de un gran espacio de ocio en el puerto pesquero.

Los trabajos arrancarán el próximo lunes. Entretanto, el paseo por el espigón permanecerá cortado a los viandantes, que tendrán que esperar hasta poco antes de Navidad para poder acercarse de nuevo a su 'amatxu', venerarla y depositar flores bajo la talla.

Temas

Santurtzi