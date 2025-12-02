Santurtzi premia las acciones en favor de la accesibilidad

Diana Martínez Santurtzi Martes, 2 de diciembre 2025, 17:58 Comenta Compartir

La Casa Torre de Santurtzi ha acogido este martes la duodécima edición de los premios 'Ponte en mi lugar', que cada año otorga la asociación de personas con discapacidad APDISA a dos personas o entidades que han favorecido la accesibilidad en el municipio. Serafín Iglesias, presidente de la agrupación, ha querido dedicar estos galardones a la que fue fundadora y vicepresidenta de la asociación, Maricarmen Azkona, recientemente fallecida. «Aunque es un día alegre, hoy nos falta una persona, Maricarmen. Se la echa mucho de menos», expresa con emoción su compañero.

En primer lugar, se ha premiado a Alex Gijón, al frente de la clínica dental Serantes (en Kabiezes), por reunir «todos los requisitos: está adaptada, tiene despachos accesibles y amplios, baños adaptados y el tratamiento bucodental se permite hacer desde la propia silla de ruedas, sin tener que transferirse a otra», explica Iglesias. Gijón, por su parte, ha declarado que «para nosotros la accesibilidad no es un añadido, es un compromiso. La salud bucodental tiene que ser accesible para todos nuestros pacientes. Seguiremos esforzándonos para garantizar la accesibilidad».

Por otro lado, el segundo galardón ha sido para Raúl Aranda, director de la oficina de Kaixabank ubicada en Avenida Murrieta, porque «nos ayuda a llevar a cabo cada proyecto que les presentamos desde la asociación», añade. «Es un honor recibir el premio. Detrás de nosotros hay una obra social para ayudar a la sociedad y estamos encantados de seguir colaborando con vosotros», ha agregado Aranda.

Reivindicaciones

El evento ha tenido lugar una jornada antes que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora mañana. «No es un día para celebrar, sino para reivindicar todos los derechos que nos corresponden, que la sociedad nos trate como un miembro más de la misma», ha señalado Iglesias, quien le ha dado un tirón de orejas al Ayuntamiento, más concretamente a la alcaldesa, Karmele Tubilla. «Karmele, un año más te pedimos un local municipal para que la asociación pueda expandirse y seguir desarrollando actividades. Hay mucha gente que sufre soledad no deseada y tener un local ayudaría a que esas personas se integraran más. Te lo diremos una y mil veces hasta que consigamos el objetivo», apunta. Además, también pide elaborar un plan estratégico de accesibilidad universal que incida en mejoras en el entorno urbano, edificios municipales y ayude a eliminar barreras arquitectónicas en viviendas. Cuestiones que, asegura la regidora, se están trabajando. «Solo deseamos vivir en una sociedad igual que los demás. Consigamos que Santurtzi siga siendo el número uno de la comarca como promotor de la accesibilidad».

