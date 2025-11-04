Santurtzi y Ortuella buscan sus mejores pintxos

Diana Martínez Martes, 4 de noviembre 2025, 16:42 Comenta Compartir

A la caza del mejor pintxo. Santurtzi acoge una nueva edición de su concurso gastronómico, que tendrá lugar todos los viernes y sábados desde el 7 hasta el 29 de este mes, en el que 22 establecimientos se batirán en duelo por el mejor plato. Los clientes podrán catar los manjares participantes por 2 euros en horario de 12.00 a 15.00 y de 10.00 a 21.00 los viernes, en horario de mañana los sábados. Como novedad, en esta ocasión se suma la hostelería de Mamariga, barrio al que se le dedicará el fin de semana del 28 y 29.

Como es habitual, habrá dos categorías: el mejor pintxo popular –el público decidirá el ganador– y el gourmet –el jurado estará formado por tres profesionales con experiencia en la gastronomía–. Los vecinos que sellen el rutero podrán entrar en el sorteo de diversos premios como bonos de spa, un fin de semana en Laguardia, vales de compra en restaurantes de la localidad, salidas en velero y para avistar ballenas.

Por otro lado, Ortuella también apoya a su hostelería con la celebración, por primera vez, de un concurso de pintxos. En su caso, serán ocho bares los que participarán del 8 al 16 de este mes. Cada pintxo tendrá un precio único de 2 euros, acompañado de consumición, y se podrá degustar los sábados de 12.30 a 15.30 y de 19.30 a 22.00 horas, y los domingos por la mañana. Los clientes podrán recorrer los locales con un rutero, sellar sus degustaciones y votar por sus platos favoritos –los ganadores se conocerán el 20 de noviembre–. Entre los participantes se sortearán treinta vales de 50 euros para comprar en establecimientos del municipio.

Temas

Hostelería

Ortuella

Santurtzi

concurso