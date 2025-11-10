Santurtzi lanza una mirada a las casas de mujeres de Euskadi Una exposición recorre en una treintena de paneles los espacios destinados a empoderar a las féminas

Diana Martínez Santurtzi Lunes, 10 de noviembre 2025

¿Qué son las casas de las mujeres y para qué sirven? A esta pregunta trata de responder la nueva exposición de Santurtzi, donde la Casa Torre acoge cerca de una treintena de paneles de estos espacios destinados a empoderar a las féminas que se llevan a cabo en Euskadi. «Un lugar para crear redes entre mujeres, luchar contra la violencia y fomentar el empoderamiento feminista», recalca el primero de los 28 paneles expositivos.

La muestra recorre las casas de mujeres existentes en Euskadi, con el fin de conocer qué actividades desarrollan y tomar así ideas para confeccionar el futuro proyecto de Santurtzi, que aún está en fase inicial. Los espectadores pueden ver las experiencias que se llevan a cabo en municipios como Portugalete, Getxo, Balmaseda y Zumaia, entre otros. También se incluyen las casas 'moradas' que están por venir, como la de la localidad marinera y Barakaldo.

Entre las actividades que realizan en estos espacios se incluyen cursos, servicio de atención y asesoramiento, escuelas de empoderamiento, clases grupales, etc. «Queremos que se vea qué es una casa de las mujeres y qué se hace en ellas. Para ello invitamos a la ciudadanía a visitar esta exposición, que estará abierta hasta el día 27, y ver lo que tendremos a futuro en Santurtzi», señala Ixone Andreu, edil de Acción Social e Igualdad.

¿Cuándo será una realidad la casa de mujeres de Santurtzi? «Es difícil dar una fecha de apertura a día de hoy», subraya la edil jeltzale. El grupo motor ha estado trabajando desde el pasado mes de enero en las «necesidades arquitectónicas para garantizar la accesibilidad» de la conocida como 'casa del guarda', junto al Palacio de Oriol, donde se ubicará este espacio. Las obras se ejecutarán el próximo ejercicio. El siguiente paso es debatir y hablar sobre el proceso de gestión, el contenido, etc.

