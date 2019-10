Santurtzi invierte casi medio millón de euros en reformar la residencia La alcaldesa Aintzane Urkijo visitó ayer las instalaciones. / Diana Martínez Los trabajos en el asilo municipal, ubicado en El Villar y con capacidad para 120 usuarios, tendrán una duración de cuatro meses DIANA MARTÍNEZ SANTURTZI. Martes, 15 octubre 2019, 08:21

La residencia municipal de Santurtzi vuelve a ser objeto de una profunda remodelación. El Ayuntamiento marinero ha comenzado las obras de reforma en las instalaciones de Nuestra Señora de Begoña, que cuenta con 123 años de historia y está ubicada en el barrio del Villar. Los trabajos, con una duración de alrededor de cuatro meses, se acometerán sobre todo en la parte estructural del edificio, con una renovación completa de las terrazas y balcones, incluyendo frentes y barandillas. La actuación tendrá un coste de 457.138 euros. Cabe recordar que en 2010 se acometieron mejoras en el centro, que sufría un grave deterioro, por medio millón de euros.

«Es un compromiso que teníamos adquirido y se realizará con una partida prevista en los presupuestos municipales de este año», apuntó la alcaldesa marinera, Aintzane Urkijo. Así, se renovarán todos los balcones, procediendo a su impermeabilización, así como al cambio de solado y saneado de techos.

En ese sentido, se aprovechará esta mejora para complementar las medidas correctoras, como la instalación de una escalera exterior. Asimismo, se sanearán y adecuarán los aleros. La regidora jeltzale explicó que para «sufragar algunos problemas de filtrados de agua» se acometerán trabajos en la terraza descubierta de la cuarta planta, la cual se levantará de forma íntegra para mejorar el solar.

También se colocará un lucernario, que proporcionará luz y ventilación al lugar. Por otro lado, se demolerá la cubierta de la tercera planta, sustituyendo los sumideros, impermeabilizando la zona y poniendo un nuevo solado de gres. «Nos va a dar mucho juego porque vamos a ganar una superficie muy importante para la estancia de los residentes», señaló Urkijo.

El Centro de Respiro, sin servicio nocturno

La residencia cuenta con servicios complementarios como el Centro de Día y el Centro de Respiro de los fines de semana. Debido a las obras, el alojamiento nocturno del Centro de Respiro no estará operativo hasta que los trabajos finalicen. Esta decisión, que afecta a aproximadamente una decena de personas, ha sido criticada por el PSE.

El portavoz socialista, Juan Andrades, indicó que «no entendemos que no hayan sido capaces de buscar otras alternativas para estas familias, ya que no tiene ningún valor el mantenimiento del servicio durante el día si la pernocta no queda incluida. Queremos denunciar la desidia y la falta de interés del PNV por mantener un servicio que, para nosotros, es de urgente necesidad y que, en lugar de impulsarlo, lo están llevando a su cierre».