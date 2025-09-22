Santurtzi homenajeará a su última redera en la décima edición del Sardinera Eguna La jornada, que se celebrará el 4 de octubre, contará con talleres, romería, comida popular, concurso y el descubrimiento de una placa en honor a la sardinera Sotera San Martín

Santurtzi mantiene viva su tradición marinera con la celebración del Sardinera Eguna, cuya décima edición tendrá lugar el próximo 4 de octubre. Se trata de una fiesta popular que busca homenajear la labor de las santurtziarras. Durante los últimos años esta jornada ha rendido tributo a varias entidades locales, como las sardineras –su figura más universal–, las rederas, los remeros de la 'Sotera' y las mujeres de la banda de música. En esta ocasión, se pondrá en valor la figura de la última redera de Santurtzi, Arantxa Magunazelaia.

Será «un homenaje a ese esfuerzo de tantas mujeres y a esa profesión tan dura que era esencial para que los barcos pudieran volver a faenar», expresa la alcaldesa, Karmele Tubilla. Y no solo eso. También se descubrirá una plaza en honor de la sardinera Sotera San Martín, en el puerto pesquero.

La jornada, que arrancará a las 10.30 horas, incluirá manualidades y juegos infantiles, talleres de tocado tradicional, exposición de embarcaciones deportivas del club de remo Itsasoko Ama, bautismo de paddle surf, visita guiada al barco-museo 'Agurtza', photocall, romería y sardinada, entre otros planes de ocio para disfrutar con amigos y familia. Además de los homenajes, también se llevará a cabo una comida popular –los tickets se pueden adquirir desde hoy en la oficina de turismo por 10 euros– con aforo para 500 personas.

Traje tradicional

Como novedad, se celebrará un concurso de sardineras con el fin de «poner en valor el tradicional traje y la característica actitud de estas figuras, con desparpajo, mano en la cintura e incluso el típico grito 'sardinas frescue'», señala la edil de Cultura, Itziar Carrocera. Las interesadas podrán inscribirse en la oficina de turismo a partir del viernes. Un jurado formado por comerciantes, miembros de la comisión de fiestas, cuadrilleros y dantzaris valorarán la vestimenta, el tocado y la actitud para otorgar los premios: 150 euros a la mejor sardinera y un accésit de 50 para la más original. «El traje de arrantzal está en muchos municipios, pero el de la sardinera es único de Santurtzi. Por eso hay que valorarlo, hay quienes tienen verdaderas joyas de trajes», zanja Carrocera.

