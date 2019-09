Santurtzi estrena su noveno ascensor urbano Pese a su puesta en marcha, todavía quedan algunos flecos. / D. M. El nuevo elevador de la plaza Señorío de Bizkaia, que ha costado cerca de 430.000 euros, mejorará la accesibilidad a los Juzgados de Paz DIANA MARTÍNEZ SANTURTZI. Lunes, 9 septiembre 2019, 22:01

Santurtzi da un paso más hacia la plena accesibilidad. El Ayuntamiento marinero inauguró ayer el noveno ascensor urbano del municipio, ubicado en Señorío de Bizkaia. La instalación beneficiará no solo a los vecinos del entorno, sino al resto de santurtziarras que se acerquen al Juzgado de Paz, a la parroquia Reina de los Apóstoles, al mercadillo y demás locales de asociaciones de la zona. «Va a ser muy utilizado porque son espacios muy frecuentados y se trata de una demanda que nos han hecho en numerosas ocasiones, con lo que esperamos dotar de una mejor calidad de vida al entorno», afirmó ayer la alcaldesa marinera, Aintzane Urkijo.

Las obras, que dieron comienzo a finales del ejercicio pasado, han supuesto un desembolso de un total de 430.000 euros. De estructura metálica con cerramientos de vidrio, el nuevo elevador cuenta con cuatro paradas que darán cobertura a las viviendas, lonjas y los servicios de los alrededores.

Así, la primera planta estará ubicada en la Avenida Murrieta; la segunda, en la plataforma de acceso a la iglesia Reina de los Apóstoles; la tercera, junto a los soportales de acceso a los Juzgados; y la última, en la plaza Señorío de Bizkaia. Además, habrá dos pasarelas en las dos últimas paradas para dar acceso a todas las zonas.

A pesar de que la instalación no está completamente acabada, el Consistorio marinero no ha querido demorar su puesta en marcha. Aún quedan por colocar elementos ornamentales, bancos, vinilos, etc. «Aunque serán elementos que harán más bonito y agradable el entorno, no queríamos hacer esperar más a las personas que lo van a usar», señaló la primera edil. El horario en que dará servicio será de 6.30 a 23.00 horas, como el resto de ascensores urbanos.

Cuatro proyectos más

Por otro lado, Urkijo recordó las mejoras que se están acometiendo en el funicular del Grupo Serantes, cuyos trabajos, por valor de 22.000 euros, quedarán concluidos el 2 de octubre. La regidora jeltzale añadió que «seguimos dando cumplimiento a los compromisos que adquirimos y seguiremos pensando en el próximo ascensor a instalar».

Cabe recordar que el equipo de gobierno incluyó en su programa electoral la instalación de diversos ascensores en el municipio. Entre ellos, un elevador que una el Grupo Bizkaia con Antonio Alzaga (Kabiezes), otro en el Grupo Bogadores (Mamariga) o en la zona centro que enlace Murrieta con el paseo Reina Victoria.

Del mismo modo, los 450 residentes del Grupo Fontuso se encuentran más cerca de tener su propio ascensor. El Ayuntamiento adjudicó la redacción del proyecto hace tres meses al precio de casi 28.000 euros. La nueva instalación, a iniciativa de EH Bildu, mejorará el acceso a las dos calles con las que lindan los inmuebles: Sor Natividad y Grupo Fontuso, ésta última con una cuesta empinada y varios tramos de escaleras.