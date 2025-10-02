Santurtzi celebra sus 950 años con una antigua asamblea municipal y conciertos de Bulego y El Drogas La jornada, a la que asistirán el lehendakari, Imanol Pradales, y la diputada general, Elixabete Etxanobe, tendrá lugar el 11 de octubre

Diana Martínez Santurtzi Jueves, 2 de octubre 2025, 15:59 | Actualizado 16:06h.

El próximo sábado 11 Santurtzi se embarca en otra jornada festiva para celebrar el 950 aniversario de la primera vez que se menciona el nombre del municipio en un escrito. De esa manera, el programa, en colaboración con la Fundación BBK, arrancará a las 12.00 horas en la plaza Juan José Mendizábal con la recreación de una asamblea de concejo abierto, tal y como se hacía hasta 1827, año en el que se inauguró la primera casa consistorial de la localidad marinera.

Será un «acto institucional con representación de autoridades locales y municipios cercanos», señala sin dar más detalles al respecto la alcaldesa, Karmele Tubilla, que solo ha confirmado la presencia del lehendakari, Imanol Pradales, y la diputada general, Elixabete Etxanobe. Desde la plaza se llevará a cabo una comitiva hasta el Consistorio para realizar un recibimiento a las autoridades y, después, tendrá lugar un acto institucional a las 12.30 en la zona peatonal del parque central, que finalizará con un burduntzi –carne asada–.

La jornada culminará a la noche al son de la música. «Santurtzi es un municipio que siempre ha estado ligado históricamente a la música, con grupos como Eskorbuto o Zarama, por ello queríamos mirar a ese pasado que estuvo tan presente en tantas generaciones», subraya la edil de Cultura, Itziar Carrocera. En ese sentido, se podrá disfrutar del concierto del navarro Enrique Villarreal Armendáriz, más conocido como El Drogas, así como de Bulego, «el futuro de la música vasca». Las actuaciones tendrán lugar a las 21.00 horas en el puerto pesquero.