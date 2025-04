Santurtzi afirma recibir «muchas quejas e incidencias» sobre el servicio de limpieza pero niega incumplimientos del contrato

Diana Martínez Santurtzi Miércoles, 23 de abril 2025, 17:28 Comenta Compartir

La comisión especial forzada a iniciativa de EH Bildu para tratar en profundidad el servicio de limpieza en Santurtzi ha sido infructuosa para la oposición al completo, que se siente «defraudada» ante un informe «incompleto» como resultado de una auditoría, aprobada en noviembre del pasado ejercicio, con el fin de inspeccionar y sancionar en caso de incumplimiento del contrato a la empresa adjudicataria, Valoriza. Una situación que viene impulsada tras diversas quejas vecinales y de los grupos políticos, acompañadas con pruebas fotográficas, que señalan que «Santurtzi está más sucio que nunca».

Durante la sesión, una técnico del área de Obras y Servicios ha explicado el informe de la auditoría, que refleja que, durante los tres meses de actividad previos a la prórroga del contrato, éste se cumple, tanto en las calles y parques como en los sumideros. E incluso señala que «en el momento de la limpieza, todos los contenedores huelen a limpio, eliminándose toda la suciedad de los contenedores metálicos y gran parte de los de plásticos». No obstante, el documento incluye en diversos apartados recomendaciones para mejorar el servicio de cara al siguiente contrato –se están preparando los pliegos para 2026–.

En cuanto a la plantilla, el informe aduce que hay al menos 40 personas realizando labores de limpieza en la calle. No obstante, falta información, afirma la oposición al completo. En ese sentido, Carlos Sáez (EH Bildu) hace referencia a los TC1 y TC2, documentos que permiten comprobar las sustituciones por incapacidad temporal o vacaciones de la plantilla que ofrece el servicio, y que no se mencionan en la auditoría. «Ver que la plantilla está cubierta al 100%, que las frecuencias se cumplen... Para comprobar que este servicio que abarca todo el pueblo y que nos cuesta a los vecinos 5 millones de euros se ofrece como debe de ser solo hay una persona en el área, algo a todas luces insuficiente», apunta el edil, quien lanza cuestiones como el corte de «las malas hierbas, una tarea que realiza el taller Ranzari pero que está incluido en el contrato del servicio de limpieza. ¿Les estamos pagando por algo que no hacen?».

Nueva ronda de contactos

Desde el equipo de gobierno, el jeltzale Miguel Álvarez, concejal de Obras y Servicios, admite que reciben «un montón de quejas y un montón de incidencias» sobre la situación de limpieza en el municipio. No obstante, señala que «tras este informe no se han encontrado incumplimientos del contrato, por lo que no se sancionará a la empresa». Además, Álvarez puntualiza que iniciará una ronda de contactos con todos los grupos políticos para incluir mejoras y aportaciones en el próximo pliego.

La respuesta jeltzale ha causado «perplejidad» en la sala, en palabras de Itziar Utrera (PSE). «El informe es un corta y pega del pliego. No hay ni una sola reflexión del servicio, de acciones a tomar, inversiones de mejora ni de adoptar sanciones. Esto es un tema que a la gente preocupa, y si no funciona hay que hacer cambios, para lo que solo se requiere voluntad política», añade. El contrato, agrega José Manual de Pablos (Elkarrekin Podemos), «no se cumple, sobre todo en las periferias, donde el deterioro es aún mayor». Luis Ángel Urdiales (PP), por su parte, zanja que «se han producido denuncias con pruebas sobre los incumplimientos, ¿de verdad no se van a tomar medidas?». Una de varias preguntas que han quedado sin contestar.