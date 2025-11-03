Santurtzi y Abanto lanzan bonos para apoyar al comercio Más de 250 negocios a pie de calle dispondrán de estas ofertas con descuentos del 33% para favorecer las compras hasta finales de mes

Diana Martínez Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:46

Con el fin de apoyar al pequeño comercio y favorecer las compras, los ayuntamientos de Santurtzi y Abanto vuelven a lanzar una campaña de bonos que arranca hoy y se alargará hasta últimos de mes o fin de existencias. Más de 250 negocios a pie de calle participan en esta iniciativa. En el caso de la localidad marinera, donde el número de establecimientos adheridos a la campaña alcanza los 180, se pondrán en circulación 32.000 bonos.

Mediante esta iniciativa, «la clientela podrá beneficiarse de un importante descuento en sus compras. Cada bono conlleva un descuento por valor de 5 euros a deducir en compras superiores a 15 euros. Por ejemplo, cuando alguien gaste 15 euros, pagará 10 euros y deberá rellenar un bono con sus datos. El importe del descuento lo aporta el Ayuntamiento», ha señalado el concejal de Promoción Económica, Edorta Rodrigo.

Los bonos se canjearán en los propios locales en el momento de la compra, y son acumulables hasta un total de cuatro por establecimiento y persona. Como novedad, en esta ocasión el Consistorio ha habilitado una página web (www.santurtzibono.eus) donde se podrá ver el listado completo de participantes. El 80% de los negocios son de alimentación, moda, calzado, hogar, decoración, librerías, etc., mientras que el 20% restante son establecimientos de servicios, como peluquería, estética y fotografía.

Por otro lado, en Abanto se pondrán en circulación 900 bonos, que se podrán aplicar en los 70 comercios adheridos, todos encuadrados dentro del sector comercio, restauración o servicios. «Apostamos por nuestro comercio y por todas esas personas que luchan por abrir las persianas de sus negocios cada día. Debemos hacer nuestras compras en los establecimientos de cercanía, cada céntimo gastado contribuye a fortalecer la economía de Abanto y, por ende, a proteger el tejido comercial», ha expresado el alcalde, Iñaki Urrutia.

Tres espacios de venta

En su caso, los bonos tendrán un importe de 30 euros cada uno y permitirán un ahorro del 33%. El coste de adquisición es de 20 y dará al portador un valor de 30 para su consumo. Cada boleto estará subdividido en dos billetes de 10 y dos de 5 euros. Como máximo se pueden comprar dos bonos por vecino, pero se permitirá presentar su DNI y el de una segunda persona.

Los bonos podrán ser adquiridos hasta fin de existencias en diversos espacios. Hoy se han puesto a la venta 150 bonos en las antiguas escuelas de Sanfuentes; mañana, en la biblioteca municipal de Las Carreras, y el miércoles, en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. En horario de 9.30 a 11.30 y de 17.00 a 19.00 las tres jornadas.