El salón de vehículos clásicos más importante del norte de España vuelve al BEC

El Bilbao Exhibition Centre (BEC) vuelve a invitar a realizar un viaje al pasado sobre ruedas con el regreso del salón de vehículos y motocicletas ... clásicas más importante del norte de España, Retroclásica. En su XIV edición, que arranca en la tarde de este viernes y que se prolongará durante todo el fin de semana, esta feria se presenta nuevamente como un punto de encuentro para coleccionistas y aficionados del mundo del motor, con la presencia de más de un centenar de expositores y de unos 1.500 vehículos.

Tres jornadas en las que se rendirá un homenaje al 75 aniversario de SEAT, una marca clave en la automoción española que transformó la movilidad y contribuyó al desarrollo industrial del país. José Enrique Elvira, creador de Eventos del Motor, empresa promotora del certamen, ha explicado que se recorrerán todos los años desde la puesta en marcha de la compañía automovilística a través de quince modelos distintos. También tendrá un espacio destacado la marca francesa Alpine, fundada hace 70 años, y el BMW M3, para conmemorar su 40 aniversario, un modelo deportivo que marcó un antes y un después.

«Esta feria no solo ofrece una exposición sino que cuenta la historia y conecta con nuestra memoria a través de un viaje retrospectivo muy interesante», ha añadido Xabier Basañez, director general del BEC. La cita, que abrirá sus puertas este viernes a las 16.00 horas, contará con una gran oferta, en la que destaca un prototipo denominado 'De Lorenzo', un automóvil único en el mundo, con líneas retrofuturistas, «creado de manera artesanal por un asturiano que durante seis años ha estado trabajando en él», ha apuntado Elvira, añadiendo que en su interior tiene n un motor que llevó el Pegaso Pedralbes.

Retroclásica contará también con la presencia, como en años anteriores, del museo Torre Loizaga, que celebrará en su stand el centenario del legendario Rolls-Royce Phantom, presentando una pieza única. También se dará continuación a la exposición fotográfica 'La feria de muestras de Bilbao y el automóvil'. Además, gracias a Plentziaclassic y 'Fracasos comerciales', se podrán disfrutar de propuestas singulares de dos ruedas, con motocicletas que en su día fracasaron a nivel comercial y tuvieron que ser retiradas de la producción, pero que en la actualidad muchas son de las más buscadas por los coleccionistas.

Esta cita ocupará el pabellón 5 pero se utilizarán también el 3 y el 1 a modo de parking de clásicos, ofreciendo un espacio en el que aparcar su vehículo a los aficionados que se acercan a disfrutar de estas jornadas. Este año, como novedad, el sábado se centrarán en los 'nuevos clásicos', con vehículos que están a punto de cumplir los 30 años, lo que les otorga ya esa categoría. Los asistentes que lleguen con su vehículo tendrán un descuento en la entrada, 7 euros. Para el público en general, el precio es de 10 euros.

Desembalaje

Este fin de semana la mirada al pasado que ofrece el BEC se completará con la celebración de la 52 edición de Desembalaje, el gran encuentro de las antigüedades, el coleccionismo y la decoración vintage que regresa a Barakaldo este sábado y domingo. Esta cita, en el pabellón 2, reunirá a más de 150 expositores y ofrecerá una amplia variedad de objetos únicos, desde muebles, a lámparas, cuadros, porcelanas, joyería, vinilos, juguetes, libros, cerámica, moda y curiosidades, con talleres y actividades para todos los públicos. Abrirá sus puertas el sábado a las 10.00 horas. La entrada, que tiene un coste de 7 euros, permite a cada visitante para participar en un sorteo diario de un vale de 300 euros para gastar en la próxima edición.