Varios asistentes a la edición del pasado año. Yvonne Iturgaiz

El salón de vehículos clásicos más importante del norte de España vuelve al BEC

Retroclásica celebra desde este viernes su XIV edición en Barakaldo con modelos exclusivos y más de un millar de coches y motos antiguas

Laura González

Laura González

Barakaldo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:04

El Bilbao Exhibition Centre (BEC) vuelve a invitar a realizar un viaje al pasado sobre ruedas con el regreso del salón de vehículos y motocicletas ... clásicas más importante del norte de España, Retroclásica. En su XIV edición, que arranca en la tarde de este viernes y que se prolongará durante todo el fin de semana, esta feria se presenta nuevamente como un punto de encuentro para coleccionistas y aficionados del mundo del motor, con la presencia de más de un centenar de expositores y de unos 1.500 vehículos.

