Robos y actos incívicos obligan a vallar la escuela de idiomas de Barakaldo

Laura González Barakaldo Martes, 20 de mayo 2025, 18:55 Comenta Compartir

Situada en pleno centro de Barakaldo, frente a la zona de ocio de Zaballa, la Escuela Oficial de Idiomas lleva tres décadas impartiendo cursos de alemán, euskera, francés e inglés, en un edificio singular. Se trata del antiguo matadero municipal, que inició su construcción en 1917, y que tras sufrir varios incendios fue salvado del abandono por el Gobierno vasco, llevando a cabo una rehabilitación integral y su conversión en un inmueble docente, que desde hace años es objeto de distintos actos incívicos.

Esto ha llevado a la dirección del centro a exponer sus quejas por la situación ante el Ayuntamiento y el Gobierno vasco. El Ejecutivo autonómico es el responsable del servicio y ha decidido actuar, interpelado también por el Consistorio, colocando una valla que rodea toda la zona verde del exterior, otorgándole así una mayor protección al edificio. «Llevamos años ya con esta lucha y por fin lo hemos conseguido», relataron ayer trabajadores del centro a este periódico. «Hemos sufrido robos de canalones, roturas de cristales y ventanas, los dueños de los perros les dejan entrar y no recogen sus excrementos, aunque hay un txakurgune a unos pocos metros...», enumeran indignados. Aseguran que no existía ningún control, «necesitábamos defendernos de alguna manera».

Un empleado de la escuela señala que este año se llevan gastados unos 3.000 euros en la reposición de canalones, algunos de ellos arrancados de cuajo de la fachada. «Es romper por romper, porque no son de cobre, no obtienen ningún beneficio con ello». En los últimos años también se han tenido que reparar numerosos cristales rotos. «Hay niños que se divertían arrojando las piedras que hay en el perímetro contra las ventanas, mientras sus padres estaban en las terrazas de alrededor bebiendo cervezas», lamentan.

«Ya sufríamos esto desde antes de la pandemia, pero en los últimos años todo ha ido a peor»

Las zonas verdes que rodean el edificio se habían convertido también en improvisados urinarios, por la cercanía de varios pubs y una discoteca. «Por aquí venía gente borracha a hacer sus necesidades. Ahora con la valla no estamos protegidos al 100%, porque no es posible ponerla en la entrada, y los lunes está plagado de latas de cerveza, pero era un elemento indispensable. Nos sentíamos muy vulnerables y ahora ya podemos respirar más tranquilos», aseguran.

Y es que todo esto también estaba alterando el día a día, la rutina educativa. «Estábamos dando clase y de repente aparecía al lado de la ventana una persona con el perro, otro meando... O se ponía una cuadrilla a fumar apoyados en la fachada. Todo esto ya pasaba antes de la pandemia, pero en los últimos años todo ha ido a peor», resaltan.

«Falta de respeto»

Los trabajadores de la Escuela Oficial de Idiomas aplauden la medida, pero resaltan que ha habido «cierta dejadez» por no atajar antes el problema, «siendo un sitio céntrico y un establecimiento público». Tanto ellos como varios vecinos destacan la «falta de respeto» que obliga a tomar estas decisiones. «Es triste que se tengan que poner estas medidas, pero hay gente que no tiene sentido cívico», declara Ascen Andueza, apenada porque su perra ya no puede entrar al césped a perseguir a los pájaros. «Es una pena, pero hay personas que no cuidan nada y acabamos pagando justos por pecadores», declara Miguel López, otro residente.