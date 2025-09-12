El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Retoman los derribos en Barakaldo de pabellones y fábricas abandonadas para impulsar la regeneración de El Calero

En esta zona del barrio de Burtzeña de Barakaldo está prevista la construcción de 550 nuevas viviendas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:33

El proyecto urbanístico para la regeneración del barrio baracaldés de Burtzeña, del que se empezó a hablar hace casi dos décadas y que hará pasar a la zona de El Calero, separada de Zorroza por el río Cadagua, de albergar viejas fábricas a contar con más de medio millar de nuevas viviendas, sigue adelante sobre el terreno. Y es que acaban de retomarse los trabajos de derribo de pabellones abandonados, que dejarán libre el terreno para comenzar su adecuación a los nuevos usos.

«Se está llevando a cabo obteniendo las licencias y todos los permisos conforme a la legalidad», ha informado el concejal delegado del área de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, Juan Antonio Pizarro (PSE), después de que la promotora de la urbanización tuviera que volver a pedir el pasado año la licencia para iniciar la obra. El Consistorio paralizó los derribos de la primera fase al carecer de permisos, aunque ya se habían echado abajo varios pabellones, con presencia de amianto.

Se trata, ha apuntado el edil, «de un paso muy importante con el que impulsamos el plan urbanística de El Calero», que ha calificado como «necesario», con el que regeneraremos el barrio de Burtzeña y toda una zona donde hasta ahora se encontraban pabellones y fábricas abandonadas que ejercieron una importante actividad industrial en el siglo XX».

«Es necesario que esta transformación urbanística llegue cuanto antes para conseguir un barrio mejor, más accesible y más moderno, que atienda las necesidades y demandas de sus vecinos que mejore su calidad de vida», sirviendo además de «motor de transformación» al resto de toda esta zona de Barakaldo.

Zonas verdes y nueva rotonda

Este plan contempla además de 550 nuevas viviendas, de las cuales la mitad será de protección oficial y local, la creación de unos 2.000 metros cuadrados de zonas verdes y 7.000 metros cuadrados de equipamientos deportivos al aire libre. También se incluye en el proyecto una nueva rotonda en las cercanías del puente que conecta con Bilbao, con el barrio de Zorroza, y nuevos accesos mecánicos en el entorno de la N-634 para comunicar Burtzeña con Cruces.

