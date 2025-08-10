El reto viral de defecar en la piscina llega a Santurtzi

El reto viral de defecar dentro de la piscina ha llegado a Santurtzi. La aparición de excrementos en el agua obligó al municipio a cerrar ... su piscina de verano durante la tarde de este sábado, cuando el mercurio superaba los 26 grados. Tras encontrar las 'cacas', los socorristas no tuvieron más opción que cerrar los vasos exteriores. Se prohibió la entrada de bañistas a la piscina olímpica y a la reservada para los más pequeños.

Con el mercurio sobrepasando los 26 grados, la indignación por parte de los usuarios no tardó en llegar. «¡Qué pena de gente! Todo por un reto viral. ¡Qué lástima que tengamos tan poca empatía con el prójimo!», publicaba una usuaria de las instalaciones en redes sociales.

Los socorristas que vigilaban las piletas informaron a los usuarios que en torno a las ocho de la tarde quizás fueran reabiertas. Precisamente sobre esa hora, dos menores se lanzaron al agua sin el pertinente permiso, lo que llevó al personal de las instalaciones a ordenarles que salieran del agua. Este domingo ya se pueden utilizar.

En lo que va de verano, varios municipios han tenido que clausurar sus piscinas municipales por este desafío juvenil. Se han detectado casos en Tanos, en Torrelavega y en Puente San Miguel, en Cantabria. También se tiene constancia de que en Galdakao, a finales de junio, se tuvieron que cerrar las piscinas por el mismo motivo después de que un grupo de jóvenes accediera ilegalmente al recinto. En este último caso, la aparición de heces en la piscina de adultos obligó a su cierre durante toda la tarde.

Pero hay más. Un club de Sopela tuvo incluso que cerrar sus piscinas por defecciones hasta en nueve ocasiones en mes y medio. El perjuicio es importante. Sobre todo porque los vasos deben permanecer clausurados hasta que el personal de mantenimiento limpie el agua y realice un análisis para conocer si hay E. Colí en el agua, una bacteria puede provocar gastroenteritis y otras infecciones.

Esta nueva moda ha provocado el cierre de piscinas por todo el país. Desde Euskadi hasta Valencia, pasando por Cantabria o Gibraltar. El desafío ya ha perjudicado a 300 piscinas por toda España y los expertos aseguran que lo que inicia como una broma de jóvenes puede acabar convirtiéndose en un problema de salud pública.