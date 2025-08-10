El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varias gaviotas reposan en la piscina olímpica tras ser cerrada al público. E. C.

El reto viral de defecar en la piscina llega a Santurtzi

La villa marinera se vio obligada a cerrar la piscina de verano la tarde de este sábado tras detectar excrementos en el agua

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:41

El reto viral de defecar dentro de la piscina ha llegado a Santurtzi. La aparición de excrementos en el agua obligó al municipio a cerrar ... su piscina de verano durante la tarde de este sábado, cuando el mercurio superaba los 26 grados. Tras encontrar las 'cacas', los socorristas no tuvieron más opción que cerrar los vasos exteriores. Se prohibió la entrada de bañistas a la piscina olímpica y a la reservada para los más pequeños.

