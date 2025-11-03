El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Retiran un nido con 850 avispas asiáticas del cementerio de Barakaldo

Los insectos estaban en el interior de un nicho del camposanto

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:32

Un nido de avispas asiáticas ha sido retirado en las últimas horas del cementerio de Barakaldo. El avispero, compuesto por 850 ejemplares, estaba en un nicho del caposanto vizcaíno y un equipo de Protección Civil de la localidad fabril ha sido el encargado de eliminarlo.

La avispa asiática -Vespa velutina- dobla en tamaño a las autóctonas y «pueden instalarse prácticamente en cualquier sitio, por eso es tan peligrosa e insistimos tanto en la precaución», explica Félix Mújica, presidente de la Asociación para la defensa de las abejas del Principado de Asturias (Adapas).

Hace días la noticia de que tres persona habían muerto en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas volvió a poner de actualidad a estos insectos. «Los ataques de avispa velutina son relativamente habituales, los ha habido otros años. Con todo, es más probable que te toque un primero, segundo, tercero, cuarto y quinto premio de la Lotería que te mate un insecto por una picadura como una avispa, un abeja o una velutina», explicó a este periódico Mikel Bengoa, entomólogo y product manager de Voladores. «Son especialmente agresivas en comparación con otras avispas que tenemos aquí como son la polistes dominula», añade el experto.

La picadura de esta especie invasora no es peligrosa si no se es alérgico. «No hay más problema que el dolor y la inflamación que pueden producir». En caso contrario, apenas hay margen de reacción. «Aproximadamente unos treinta minutos. Si han atacado muchas avispas, todavía menos», afirma el especialista asturiano.

