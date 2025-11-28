El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de varios contenedores de la comarca. M. E.

La recogida de basura se encarece 13 euros al trimestre en los hogares de Las Encartaciones

La Mancomunidad modifica la ordenanza y aumenta un 45,4% la tasa para adecuarse a la normativa en materia de residuos

Laura González

Zalla

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:16

Comenta

Para tratar de cumplir con la normativa europea, que obliga a los ciudadanos a asumir el coste de la gestión de los residuos, la Mancomunidad de Las Encartaciones ha modificado su ordenanza y ajustado la tasa existente por recogida de basura en los diez municipios en los que se lleva a cabo este servicio: Arcentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, Carranza, Lanestosa, Sopuerta, Trucíos y Zalla.

Eso se traduce en un incremento del 45,46%, lo que supondrá una subida media de 13,3 euros al trimestre por vivienda. Según han explicado desde el organismo supramunicipal, también se está trabajando en el estudio para implantar un sistema de «pago por generación». Con ello buscan premiar a las personas que separen correctamente sus residuos y «penalizar» las malas prácticas, «de forma que cada uno pague en función de los residuos que realmente genere».

Solo un 18% recicla

Con todo ello quieren «fomentar la prevención, la reutilización y el reciclaje», para influir en la reducción del coste total del servicio. Actualmente, la recogida, transporte y tratamiento de la basura generada en estos municipios supera los 3 millones de euros. Desde la Mancomunidad afirman que solo un 18% de la población recicla, lo que implica el gasto de 1,6 millones en el tratamiento de los residuos.​

