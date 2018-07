ZALLA Rechazan que la escorrentía causara daños en La Pedraja Miércoles, 11 julio 2018, 02:00

El informe de los técnicos municipales tras la solicitud urgente realizada por el PNV en Zalla, alertando de los posibles problemas que una escorrentía podía estar causando a unas viviendas de La Pedraja, afirma que no hay constancia de ninguna afección causada a lo largo de los años en el inmueble. «El agua procedente del monte no se dirige directamente a los edificios, ni mucho menos impacta con ellos», afirma el documento, que recuerda que el Ayuntamiento no es titular registral del terreno. También apunta que las patologías del edificio pueden deberse a la falta de mantenimiento.