La receta de una amama se hace con el premio al mejor pintxo en Ortuella La primera edición del certamen gastronómica reparte 700 euros entre los bares PCE y EA, sedes del Partido Comunista de Euskadi y Eusko Alkartasuna, así como Zuribeltza

Diana Martínez Ortuella Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:09 Comenta Compartir

Las recetas de la amama son un tesoro en cada hogar. Una experiencia llena de olores y sabores que sacian el alma. Y es precisamente esta maestría la que ha ganado en el primer concurso de pintxos celebrado en Ortuella, donde el premio al mejor bocado se lo ha llevado el plato ideado por Miren, la abuela de Endika Seco, al frente del bar PCE, sede del Partido Comunista de Euskadi, ubicado en Mendialde. En total, esta familia ha obtenido 300 euros

¿En qué consiste este 'platillo'? Denominada 'La Penca de Ortuella', se trata de una penca rellena de hongos y foie, con crema de almendra por encima. «La idea de mi amama, que ha trabajado mucho tiempo en bares y su experiencia me ha ayudado, ha gustado mucho. Antes poníamos una penca de jamón y queso, más sencilla, y la gente venía muchas veces a por ella. Pensamos en hacer una más elaborada y ha merecido la pena», explica Endika. «El premio nos daba igual, nos importaba que la gente nos conociera porque llevamos poco tiempo, unos cuatro meses».

Tatiana Rivera, del bar EA, sede de Eusko Alkartasuna, se ha alzado con el segundo premio (200 euros) con su 'Euskolombia', un plato que fusiona la gastronomía vasca y colombiana. El pintxo consiste en arepas de maíz con carrilleras desmechadas, piña caramelizada, guacamoles y un toque de cilantro. «Una mezcla de culturas», subraya. «A la gente le ha gustado porque eran ingredientes que no han tomado nunca», añade. El bar Zuribeltza, que no acudió a la rueda de prensa, logró un segundo premio de otros 200 euros.

Los propios vecinos han votado por sus creaciones favoritas en este certamen, que ha logrado una gran acogida. 56 personas han rellenado el rutero completo, participando así en el sorteo de treinta vales de 50 euros para compras en establecimientos del municipio, que se entregarán en Meatzaldeko Behargintza. «Ha habido mucha participación, los hosteleros están contentos. Hemos mejorado la previsión que teníamos con este concurso y tenemos la intención de repetir los próximos años», señala Pedro Pablo Sainz, concejal de Comercio.

