Directo La caída de un semáforo en los túneles de San Mamés provoca retenciones en la salida de Bilbao
La marcha solidaria del pasado 25 de octubre logró recaudar 24.000 euros. ISB

Recaudan 30.000 euros para la lucha contra el cáncer de mama metastásico en Barakaldo

Las actividades organizadas a lo largo del año por el centro gallego y agentes de la Policía Local se destinarán a la investigación y a ayudar a las pacientes que sufren esta enfermedad

Diana Martínez

Barakaldo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:48

«Cada paso cuenta, cada vida importa, se necesita más investigación», es el lema de la campaña organizada por el centro gallego de Barakaldo e Intervención Solidaria Barakaldo (ISB), que con diversas actividades solidarias realizadas a lo largo del año han logrado recaudar un total de 30.000 euros para la lucha contra el cáncer de mama metastásico.

Por un lado, la actividad que mayor importe ha conseguido es la IX marcha solidaria organizada por ambas entidades el pasado 25 de octubre, que alcanzó los 24.000 euros, recogidos para investigar esta enfermedad. Por otra parte, se han realizado otra serie de actividades, como una paella solidaria, teatro y txosnas, además de los donativos recibidos. En este caso, la ayuda monetaria se destina a Maite Ta Bizi, la asociación de cáncer de mama metastásico de Euskadi, con sede en Santurtzi, formada por pacientes que sufren esta patología.

Cabe recordar que tanto el centro gallego como ISB, asociación sin ánimo de lucro formada en 2013 por agentes de la Policía Local con el firme objetivo de ayudar a otros colectivos, llevan años participando en distintas campañas. En la última década han colaborado con La Cuadri del Hospi, afectados por la DANA en Valencia, por el síndrome RETT, la esclerosis múltiple y el banco de alimentos, entre otros.

