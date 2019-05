Txema Ezkerra, candidato del PNV en Portugalete: «Queremos hacer una ciudad más amable para las personas» Ezkerra apuesta fuerte «por los barrios». / Azahara García El aspirante jeltzale a la Alcaldía jarrillera, que afronta sus primeras elecciones, plantea hacer semipeatonal Carlos VII para descongestionar el centro de la villa AZAHARA GARCÍA PORTUGALETE. Viernes, 10 mayo 2019, 11:15

Tras toda una vida trabajando por Portugalete, primero desde el movimiento asociativo y desde 2011 como concejal del Ayuntamiento, Txema Ezkerra sigue creyendo en un futuro mejor para la villa. Para lograrlo, el candidato del PNV a la Alcaldía jarrillera, de 44 años, considera imprescindible «trabajar para las personas, pero también con ellas, a pie de calle y con la verdad por delante». El dirigente jeltzale se estrena en unos comicios locales tras la marcha de Javier Aranburuzabala. Su objetivo, arrebatar el sillón de mando al socialista Mikel Torres.

-PSE y PNV han ido de la mano esta legislatura, ¿qué balance hace?

-Positivo. El inicio fue complicado con la deuda de 10 millones de euros de Comaga y con la devolución pendiente a la Diputación que pasaba de los dos millones. En ese momento vimos que había que estar a la altura y, en vez de desgastar al equipo de gobierno, optamos por ser responsables y garantizar la estabilidad del Consistorio.

-En aquel momento lo importante era paliar esa crisis.

-Desde luego. No por ello dejamos de ser críticos cuando hemos visto que las cosas no se hacían de forma adecuada, pero eso no nos ha impedido sacar adelante propuestas que han servido para sumar. Hemos conseguido que los planes de empleo aumenten un 90% o que se cree un servicio de acompañamiento para las personas mayores en situación de soledad no deseada. Todo lo hemos hecho trabajando por llegar a acuerdos entre diferentes.

-¿Cuál es la prioridad para los próximos cuatro años en la villa?

-Nuestra gran apuesta son los barrios, crear propuestas concretas para cada uno de ellos, teniendo en cuenta las aportaciones de la ciudadanía. Queremos crear un parque en las campas de Repélega, revitalizar el Casco Viejo, dar mayor accesibilidad al centro de salud de Buenavista y semipeatonalizar Carlos VII.

Más avances en empleo

-Eliminar el tráfico de la principal arteria no será tarea fácil.

-Se hizo un estudio de viabilidad y se vio que se podía hacer. Lo que se propone es que sea semipeatonal desde la rotonda de María Díaz de Haro hasta General Castaños. Habría un carril de subida y otro de bajada para transporte público y taxis. Implicaría también reorganizar otras calles del centro. Puede parecer difícil, pero tampoco lo era hacerlo en la Gran Vía de Bilbao o en Los Fueros de Barakaldo. La idea es crear una cudad más amable.

-Los últimos datos de desempleo han sido positivos, recuperando niveles anteriores a la crisis. ¿Qué propone en esta materia?

-Hay que seguir avanzando. Proponemos la creación de PortuLan, una agencia para la promoción económica, el empleo la innovación y el aprendizaje avanzado. También un plan de choque al comercio.

-¿Cómo se imagina Portugalete dentro de 20 años?

-Como un municipio en el que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida y en el que nadie se quede atrás. Una villa que cuida de sus mayores, pero creo que hay que hacer más, hay que tener en cuenta todo el potencial que tienen a la hora de participar en el desarrollo del municipio.