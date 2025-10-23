El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las putxeras invaden a todo tren Balmaseda

L. G.

Centenares de personas y 231 ollas ferroviarias se suman hoy a la 53 edición del popular concurso gastronómico que homenajea a los antiguos trabajadores de la línea de La Robla 

Laura González

Laura González

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:19

Comenta

Balmaseda es tradición y como no podía ser de otra manera este 23 de octubre la villa encartada huele desde primera hora, en todos sus ... rincones, a alubias, verduras, carbón y sacramentos. Su plato estrella, la putxera, vuelve a ser el gran protagonista de las fiestas patronales en honor a San Severino, con la 53 edición del concurso gastronómico de olla ferroviaria más célebre. Y en esta ocasión la participación ha sido de récord. Nada menos que 231 inscritos en el certamen, aunque hay cocineros por toda la localidad. Se estima que unas 800 de estas ollas están repartidas por toda la población. 

