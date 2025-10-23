Las putxeras invaden a todo tren Balmaseda

Balmaseda es tradición y como no podía ser de otra manera este 23 de octubre la villa encartada huele desde primera hora, en todos sus ... rincones, a alubias, verduras, carbón y sacramentos. Su plato estrella, la putxera, vuelve a ser el gran protagonista de las fiestas patronales en honor a San Severino, con la 53 edición del concurso gastronómico de olla ferroviaria más célebre. Y en esta ocasión la participación ha sido de récord. Nada menos que 231 inscritos en el certamen, aunque hay cocineros por toda la localidad. Se estima que unas 800 de estas ollas están repartidas por toda la población.

Cuadrillas, familias, asociaciones de diversa índole…, numerosos colectivos han vuelto a participar en este certamen, marcado hoy por el viento. Un concurso que surgió en 1971 por una propuesta de unos jóvenes del pueblo, con el fin de homenajear al gremio de los ferroviarios y a su modo de poder comer caliente, mientras trabajaban en la línea que transportaba el carbón de la zona leonesa de La Robla a las pujantes fábricas de Bizkaia. Una ruta que ha sido hoy homenajeada, con una trilogía que la organización, la Cofradía de la Putxera, ha arrancado poniendo el foco en el tramo cántabro.

Para ello el jurado estará compuesto por una nutrida representación de dicho territorio, que se unirán a destacados chefs y sommelieres, reuniendo entre todos dos soletes Repsol, diez soles, cuatro estrellas Michelin y una estrella Verde, además de dos premios nacionales de gastronomía. Se espera además la presencia del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, como embajador de la gastronomía del territorio vecino. En el grupo de expertos también estará el periodista José Ribagorda, quien a través de su web, 'De las cosas del comer', promueve el valor cultural de la gastronomía, y que será distinguido como cofrade de honor, al igual que los cocineros cántabros Jesús Sánchez y Nacho Solana. Este año el cofrade de honor institucional recaerá en el Bilbao Basket, club que hace apenas unos meses logró su primer triunfo continental.

Desde la madrugada

La jornada está conducida por el periodista Egoitz Txurruka, 'Txurru', quien toma el relevo de Julián Iantzi. Las primeras putxeras se han vuelto a encender de madrugada, en una cita que de nuevo tendrá un carácter solidario. En esta ocasión todo lo recaudado en las inscripciones para quienes participan en el concurso irá para la asociación Nahiarte, encargada de un espacio de creación artística para personas con discapacidad psíquica o intelectual en Bilbao, que ha sido además la encargada de elaborar el cartel.

Esta edición cuenta con la novedad del uso de una chapa metálica que ha sido entregada a todos los participantes, para proteger la vía pública de suciedad y posibles desperfectos. La organización ha creado un borrador con el que trabajará el Ayuntamiento para elaborar una normativa propia que luego pueda ser trasladada a otros municipios, obligando al uso de este material a partir del próximo año.