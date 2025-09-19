Protestan por el «caos absoluto» en la fusión de dos colegios de Portugalete Más de un centenar de padres y la edil de Educación muestran su malestar por el incumplimiento de obras durante el verano por parte del Gobierno vasco para garantizar la unión efectiva de Maestro Zubeldia y Virgen de la Guía

Diana Martínez Portugalete Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:24 Comenta Compartir

«Sensación de absoluto caos» para la comunidad educativa en el inicio del nuevo curso en el colegio Maestro Zubeldia, ubicado en Portugalete, donde tal y como anunció el Gobierno vasco a finales del pasado ejercicio, para este arranque escolar se haría efectiva su fusión con el de Virgen de la Guía, colindante, como consecuencia del descenso de matrículas en el segundo centro. Para ello, desde el departamento de Educación se informó que durante este pasado verano se llevarían a cabo distintas obras para garantizar una óptima unión de ambos colegios. Sin embargo, «no están haciendo nada y ni siquiera nos explican el porqué», ha apuntado este viernes Iratxe González, del AMPA, durante una protesta.

Aprovechando una visita institucional del Gobierno vasco a Maestro Zubeldia esta mañana, más de un centenar de padres se han concentrado en la entrada del colegio desde las 9.00 horas hasta las 10.00 para mostrar su malestar mediante consignas, pitidos y pancartas en la que se podían leer que 'las palabras no son suficientes, queremos acciones y obras ya'. Entre los trabajos pendientes a día de hoy se encuentran la cubierta de las dos puertas de entrada en el edificio principal y en el de infantil, una pasarela y un ascensor que una ambos centros, sustitución de cubiertas y la ejecución de una pista polideportiva cubierta.

«La pasarela y el ascensor es vital para la fusión. Si no, los niños tienen que salir a la calle para ir de un edificio a otro, y así no se pueden relacionar tan fácilmente con el resto de niños de la escuela, ya que están a 15 metros y a distinta altura», recalca González. También se propuso crear un 'Ikaslab', una sala para mejorar los procesos de aprendizaje a través de metodologías activas, pero «solo es un espacio diáfano sin material ni equipación», añade. Desde el AMPA, Xandra Herrera critica que «nos han hecho promesas que a día de hoy no se han cumplido, necesitamos garantías». En el centro centenario existen, además, «carencias que hay que resolver, como humedades y goteras; tampoco hay salidas de emergencia».

El 'nuevo Maestro Zubeldia' consta actualmente de 450 escolares –410 del colegio centenario y 40 de Virgen de la Guía–, de los cuales aproximadamente un centenar correspondientes a los cursos de 5º y 6º de Primaria se encuentran ahora mismo en el segundo centro. «Tienen un comedor pequeño que no es adecuado, ahí no caben ambos cursos en un turno», resalta González, quien menciona que «todo ha recaído en la comunidad educativa. Los profesores han tenido que mover los muebles, hacer limpieza, adaptar como se ha podido las aulas... Un currazo que no les corresponde».

Tirón de orejas municipal

Desde el Ayuntamiento han mostrado su apoyo a Maestro Zubeldia y han dado un tirón de orejas al Ejecutivo autonómico. Saray Muñoz, la edil de Educación, que se ha sumado a la protesta, afirma que «ha habido falta de comunicación por parte del Gobierno vasco» y que la información ha llegado «a cuentagotas». «Hay que marcar una ruta de trabajo con fechas para poder gestionar todo. Lo importante es que los niños tengan un centro en buenas condiciones».

La reunión institucional ha terminado hacia el mediodía. La directora del centro, Olga Sacanell, ha afirmado a este diario que el delegado de Educación en Bizkaia, Iñaki Orbe, se ha comprometido a continuar con las obras pactadas y que el retraso se debe a que «la empresa encargada cerró en agosto por vacaciones». Los trabajos de menor calado, como las cubiertas, se llevarán a cabo «ya, lo antes posible, aunque no nos han dado plazos», asegura. Y en el caso de la pasarela y el ascensor, que son obras de mayor calado, se «requerirá más tiempo, están hablando con los arquitectos para realizar los pliegos», añade la directora, que se ha mostrado «tranquila» tras la explicación. «Si han dado su palabra, esperamos que la vayan a cumplir».

La notable reducción de la natalidad es una situación que afecta a muchos colegios. Y es que en los últimos diez años las aulas vascas de Infantil han pasado de acoger 94.433 alumnos a 68.114, sufriendo así una caída de cerca del 30%. Aunque este caso de Portugalete sea la primera fusión a nivel de centros públicos que se da en Bizkaia con el fin de crear proyectos educativos más viables a largo plazo, también se unen en Bilbao los colegios de Infantil y Primaria Txurdinaga y Pío Baroja, así como Ongarai y Anaitasuna Ikastola en Ermua para «combatir la segregación escolar y garantizar la calidad educativa», aseguró el director de Centros y Planificación, Eugenio Jiménez, el pasado mes de junio en una comisión de Educación del Parlamento vasco.

A diferencia de estos casos, en los que se garantiza que el profesorado mantiene sus puestos de trabajo, la situación fue distinta en los colegios concertados Jesús María y Jesuitinas, cuya integración conllevaría el despido de un tercio de la plantilla. Tras mostrar su rechazo al proceso, la fusión se declaró fallida y Jesús María ha terminado cerrando sus puertas.