La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 25 de octubre
El concejal, Jonathan Martín, junto a dos miembros de Secot y el director de Juventud y Emancipación del Gobierno vasco, Adrián López Sarachaga. Irekia

Profesionales jubilados darán consejos sobre economía a jóvenes de Barakaldo

Estas sesiones, que arrancarán el lunes, promueven también un espacio de encuentro intergeneracional

Laura González

Laura González

Sábado, 25 de octubre 2025, 15:30

Comenta

A través del servicio de emancipación juvenil del Gobierno vasco, GAZ, y de la asociación de voluntariado Secot, compuesta por profesionales jubilados, los jóvenes de Barakaldo, de entre 18 y 35 años, recibirán de manera gratuita un programa de formación y asesoramiento en economía y finanzas. Esta iniciativa ofrecerá herramientas prácticas para quienes están dando sus primeros pasos hacia la independencia. «Hablamos de decisiones que marcan un proyecto de vida: administrar un presupuesto, entender un contrato, planificar un ahorro o valorar un crédito. Con esto ponemos a disposición de la juventud el acompañamiento de personas que han vivido y gestionado esos retos durante décadas», ha señalado Adrián López Sarachaga, director de Juventud y Emancipación del Gobierno vasco.

Pero más allá del aprendizaje financiero, esta colaboración, de la mano también del Ayuntamiento, promueve un espacio de encuentro entre generaciones. Los mayores aportarán su conocimiento y experiencia vital, mientras que los jóvenes aportarán su mirada innovadora. «Cada sesión es una oportunidad para que generaciones distintas compartan saberes, experiencias y valores».

Presencial y on-line

Estos talleres, que también se realizarán en Bilbao y en Vitoria, se celebrarán en la oficina GAZ de Barakaldo el 27 de octubre, el 24 de noviembre y el 15 de diciembre, y también se realizarán de manera on-line. Quienes estén interesados deberán inscribirse en la gaztebulegoa donde se prestará el servicio.

