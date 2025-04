«Es prioritario recuperar la confianza de los vecinos y sacar un nuevo Presupuesto»

Tras la renuncia de Ainhoa Basabe, su 'número dos', el jeltzale Gorka Álvarez (36 años), asume la Alcaldía de Sestao con «ilusión». Aprovechará su bagaje ... como parlamentario para reforzar las relaciones con los grupos políticos y modernizar la Administración. Pondrá el foco en «las necesidades del día a día».

– Se estrena en el cargo tras 10 años como edil, ¿esperaba alzar la makila? ¿Cómo afronta el reto?

– Eso nunca se espera. La máxima que he tenido siempre es que iba a estar donde mi partido considera que más voy a aportar o ayudar. Pero estoy ilusionado y con mucha fuerza, me gustan los retos. Estos días se me ha acercado mucha gente, además de familia y amigos, que con su apoyo me cargan las pilas. Estoy dispuesto a dejarme la vida en este pueblo.

– ¿Qué objetivo se marca?

– Seguir siendo la persona que soy. Cercana, con la que se puede hablar de cualquier cosa, que sabe escuchar.

– Desde la salida de Josu Bergara el PNV ha bajado de 11 a 7 ediles, ¿qué estrategia baraja para recobrar ese impulso?

– La bajada se circunscribe a nivel general, pero estamos enfocados en trabajar y hacer del Ayuntamiento una institución cercana. Queremos ser capaces de devolver la ilusión a la gente, recuperar su confianza y que en dos años considere que somos la opción más adecuada para seguir liderando este municipio.

– ¿Qué problemas hay en Sestao?

– Hay mucho enfocado en el día a día, desde cuestiones de calle como puede ser la limpieza viaria. Tenemos en marcha el nuevo contrato y en breve habrá vehículos nuevos, más contenedores y papeleras, y mayores frecuencias. Es una demanda habitual. Pondremos atención también en la seguridad, pequeñas obras... La clave es prestar atención al día a día, que es lo que los vecinos valoran y piden al Consistorio.

Centro de investigación «El polo sanitario puede atraer una inversión importante a nivel de empleo, otro de los focos»

– ¿Cómo prevé atajar estas carencias?

– Una herramienta que no es la solución definitiva pero que puede ayudar es el Presupuesto, que te da cobertura económica para poder reencauzar los problemas del día a día. Tenerlo cuanto antes es uno de los objetivos que me propongo y también comparto con el PSE, así como con la oposición, que espero que se sumen.

– Está prorrogado desde 2023, ¿para cuándo se prevé el nuevo?

– En cuestión de tres meses podría estar encima de la mesa. Sin olvidar que nos quedaría medio año de trabajo para poner el foco en el Presupuesto del año que viene, para evitar una situación de prórroga.

Proyectos estratégicos

– ¿Qué proyectos estratégicos pondrá en marcha?

– Lo más esperado es el desarrollo de la calle Camino Txikito, lo que requiere mucho trabajo para ser capaces de desbloquear y avanzar en este proyecto que puede tener reflejo en diferentes ámbitos del día a día, como la vivienda, la regeneración de una zona degradada, que sirve de conexión entre la zona baja del municipio y el centro, mejoras a nivel de accesibilidad. También tenemos la segunda fase de reurbanización en La Punta y la culminación de Alameda de Las Llanas con un bulevar donde prima el peatón. Destacan el polo sanitario, que puede atraer una inversión importante a nivel de empleo –otro de los focos–; el derribo del colegio Rebonza para instalar una residencia con modelo de unidades convivenciales, pionero en Bizkaia; y el impulso turístico con el Alto Horno, nuestra 'torre Eiffel', icono de Sestao que tenemos que potenciar.

– ¿En cuanto a aparcamientos?

– Es una cuestión difícil en toda la comarca. Existe un plan de movilidad aprobado recientemente que recoge ciertos ámbitos donde se puede actuar para generar más espacio. Intentamos crearlos en cada actuación, como en el parque Labe Garaia, o reformulación de algunas calles para ganar aparcamiento en batería. Y el PGOU refleja la creación de aparcamientos disuasorios en las entradas a Sestao, y un edificio de varias plantas para estacionar en altura en El Ferial.

Contrato en marcha «En breve habrá nuevos vehículos de limpieza, más contenedores y mayores frecuencias»

– ¿Y retos a nivel interno?

– El reto es adaptar la Administración al siglo XXI y a 2025. El proceso tiene que ser claro y compartido con los trabajadores. Para ello haremos un análisis lo más certero posible sobre cómo está cada departamento municipal, identificar problemas y necesidades, y empezar a tomar medidas. Por el bagaje que he podido tener a nivel de parlamentario, creo que puedo dar un impulso importante.

– El PSE, socio de gobierno, ha sido crítico sobre la primera parte del mandato.

– Respeto su opinión. He tendido la mano desde el primer momento y siempre hemos hablado de que esta coalición tiene que ser fuerte. Soy una persona que pone todo de su parte para que las personas con las que trabajo lo hagan a gusto. Por mi parte no van a encontrar a un enemigo. Hay que establecer una forma de trabajo que nos haga a todos partícipes del día a día del Ayuntamiento, que ayudará a la dinámica de grupo.

– ¿Y con EH Bildu y Elkarrekin Sestao, la oposición?

– Tengo buena relación con todos. El mismo viernes les emplacé a una reunión donde trasladaré mi forma de trabajar y tener una relación fluida, compartiendo con ellos las prioridades del pueblo y los pasos a dar. Queda mucho por hacer para impulsar Sestao.