«Mi primer coche fue un 600 y guardo grandes recuerdos» El BEC acoge hasta el domingo la XIV edición de Retroclásica, una feria para los amantes del motor con modelos antiguos que no pasan de moda y un homenaje al 75 aniversario de SEAT

El salón de vehículos clásicos más importante del norte de España vuelve a rugir con fuerza desde este viernes en el BEC. La XIV edición de la feria Retroclásica ofrece de nuevo hasta el domingo un viaje al pasado sobre ruedas de la mano de más de un millar de vehículos, desde el centenario Rolls-Royce Phantom I Springfield y el Citroen Rosalie, hasta el Lotus Elan, pasando por el Ferrari 384, el Alpine A110, el Jaguar E-Type, los deportivos BMW M3, una Lambretta de los años sesenta y la mítica vespa que utilizaban los repartidores de Correos.

Una cita que este año rinde un homenaje especial al 75 aniversario de SEAT, una marca clave en la automoción española que transformó la movilidad y contribuyó al desarrollo industrial del país. «Mi primer coche fue un 600, y guardo muy buenos recuerdos», apunta Gustavo Vázquez junto a su mujer Lucrecia Torreiro, vecinos de Barakaldo asiduos a la feria. «Nos gustan mucho los coches antiguos, vemos algunos clásicos y se nos caen la lagrimita pensando en los tiempos pasados. Todavía recuerdo cuando quedaba los sábados por la mañana con la cuadrilla y poníamos nuestros coches a punto, ahora a ver quién les mete mano», apuntan ambos.

Esta feria tampoco se la suele perder el bilbaíno Antonio Fuertes. «Los clásicos nunca pasan de moda», ha asegurado, «ahora todo ha evolucionado muchísimo, ya casi solo les falta volar», añade, mientras observa el prototipo 'De Lorenzo', uno de los modelos más destacados este año. Se trata de un automóvil único en el mundo que fue elaborado de manera artesanal por un asturiano, Xuan de Lorenzo, un fisioterapeuta sin experiencia previa en mecánica e ingeniería, quien durante seis años y medio dio forma a este vehículo, inspirado en los grandes iconos del automovilismo, con una estética retrofuturista. Además, en su interior tiene un un motor que llevó el Pegaso Pedralbes. «¡Es chulísimo!», apuntaba Martín Núñez, Su hijo, Eneko, de cinco años, afirmaba extrañado: «¿pero si no tiene matrícula, no le van a multar?».

En esta edición también cuenta con un espacio destacado la marca francesa Alpine, fundada hace 70 años, al igual que varias motocicletas que forman parte de una colección llamada 'Fracasos comerciales', que de la mano de la asociación Plentziaclassic muestra propuestas singulares de dos ruedas que en su día fracasaron y tuvieron que ser retiradas de la producción, pero que en la actualidad muchas son de las más buscadas por los coleccionistas. Un salón que cuenta con un centenar de stands, algunos de ellos de ventas de distintos productos, como coches a escala, matrículas personalizadas, llaveros, pegatinas, recambios y viejos manuales, entre otras cosas. También da continuación a la exposición fotográfica 'La feria de muestras de Bilbao y el automóvil', que de la mano de Miguel Martín Zurimendi rinde un homenaje al histórico certamen de San Mamés y a su estrecha vinculación del mundo del motor.

Retroclásica volverá este sábado de 10.00 a 21.00. Mañana cerrará sus puertas a las 20.00 horas, con la presencia también de numerosos coches y motos antiguas de los asistentes, que en un parking habilitado para la ocasión en el propio BEC comparten consejos sobre restauración y mantenimiento.

Un fin de semana en el que esta feria coincidirá con otra también de clásicos, una mirada al pasado completa, con la celebración de la 52 edición de Desembalaje. El gran encuentro de las antigüedades, el coleccionismo y la decoración vintage reúne a más de 150 expositores, con una amplia variedad de objetos únicos, desde muebles, a lámparas, cuadros, porcelanas, joyería, vinilos, juguetes, libros, cerámica, moda y curiosidades, con talleres y actividades para todos los públicos.

