Portugalete trata de poner freno a los balonazos incontrolados en la calle con una campaña de sensibilización La iniciativa 'Ponte en mi lugar' invita a pequeños y mayores a reflexionar sobre la buena convivencia en espacios públicos

Viernes, 7 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Portugalete acaba de iniciar una campaña de sensibilización en la que se invita a la ciudadanía a reflexionar sobre las molestias que causan «los balonazos incontrolados en calles peatonales, plazas, viviendas y comercios» y sobre la necesidad de mantener una buena convivencia «respetando los derechos de todas las personas».

«Portugalete siempre se ha preciado de ser una villa acogedora y con buen ambiente y debe evitar que este tipo de comportamientos incívicos distorsione esa buena convivencia que le caracteriza», ha resaltado el concejal de participación Ciudadana, Aingeru Fernández, invitando a los vecinos al diálogo en vez de esperar a que se lleve a cabo alguna prohibición, después de haberse producido quejas por algunos incidentes. Una apuesta por «recuperar la calle como espacio de ocio para el disfrute de todas las personas, niñas, niños y mayores, pero siempre con respeto y en buena armonía».

Para ello el Consistorio ha lanzado la campaña 'Ponte en mi lugar', con la que se busca la empatía de los vecinos, para ponerse en la piel de las personas afectadas con conductas «que en la mayoría de las ocasiones son evitables», y la adopción de medidas «para disfrutar y garantizar el buen ambiente en Portugalete». La iniciativa, para acercarla al público infantil, utiliza imágenes de dibujo tipo cómic, con mensajes directos que invitan a ponerse en el lugar de las personas que no participan en el juego con la pelota y a las que interfiere su actividad cotidiana.

Con frases como 'Imagina que sales a pasear y tienes que esquivar los balones para no caerte', 'Imagina que los balones se cuelan una y otra vez en tu balcón' o 'Imagina los cristales y persianas de tu comercio expuestos continuamente a balonazos', el Ayuntamiento lanzará mensajes en las redes sociales y repartirá desplegables, posavasos y carteles entre el alumnado de los centros escolares de Primaria. También en las plazas, en las zonas peatonales y junto a establecimientos hosteleros y terrazas. El Consistorio ha pedido la colaboración de los centros escolares para que reserven un espacio de reflexión con su alumnado sobre esto y para que trasladen a sus familias la campaña, que se complementará posteriormente con otras acciones.

Respeto

«Queremos trasladar nuestra apuesta por recuperar los espacios públicos para el disfrute de todas las personas, siempre dentro de los parámetros del respeto y la convivencia. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que todos nos pongamos en el lugar de aquellas personas que se ven afectadas por conductas incívicas fácilmente evitables, estas u otras, y adoptemos las medidas y actitudes oportunas para evitar conflictos», ha añadido el edil.

