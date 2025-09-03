Portugalete reúne a lo mejor del agro vasco el domingo El evento, que se celebrará en el paseo de La Canilla, alcanza un récord de participantes con 42 puestos con productos de proximidad como txakoli, queso y chacinería

Diana Martínez Portugalete Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:24

Lo mejor del agro vasco se citará este domingo en Portugalete, que celebra su tradicional feria agrícola, la más antigua de Bizkaia, datada en 1783. Tradicionalmente la organizaba la Fundación BBK, pero «ante el riesgo de su desaparición» –apuntó este miércoles la alcaldesa, Marijose Blanco– la cofradía de mareantes y navegantes de la villa tomó la riendas hace 15 años para mantener el apoyo al sector primario. «Para nosotros era un reto, pero tenemos el orgullo de poder seguir disfrutando de esta feria», expresó José 'Pepillo' Hernández, representante de la junta directiva de la cofradía.

En esta ocasión se contará con 42 puestos, el mayor número de participantes hasta el momento –el pasado ejercicio hubo 40–. Los visitantes podrán disfrutar de un gran escaparate gastronómico con productos de proximidad, como hortalizas, quesos, verduras, pan, pastel vasco, productos ecológicos, plantas, miel, chacinería y dulces. «Es un evento que atrae a numeroso público de la villa pero también de otros lugares de Bizkaia», añadió la regidora socialista.

Hernández mostró su agradecimiento al apoyo recibido por parte del Ayuntamiento estos años y a la BBK, que cede gratuitamente las casetas. «Es una oportunidad de ofrecer productos frescos, de calidad, sin intermediarios a la ciudadanía, y una vía para apoyar a nuestros baserritarras y la producción local agroalimentaria, disfrutando del contacto directo con nuestros productores y productoras, protagonistas del mundo rural, fomentando de esta forma la renovación generacional en ese sector», agregó.

La programación, que se extenderá de 10.00 a 15.00 horas en el paseo de la Canilla, incluye exhibición de deporte rural, kalejira de txistularis, hinchables, talleres infantiles, alarde de danzas y música. También se podrá degustar el tradicional talo con chorizo o txakoli en la txosna. Además, los baserritarras podrán optar a premios –en total se repartirán 735 euros– por la decoración al mejor puesto, al mejor pastel vasco y al mejor queso.