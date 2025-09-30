Portugalete organiza visitas teatralizadas por la villa

Diana Martínez Portugalete Martes, 30 de septiembre 2025, 15:45 Comenta Compartir

Descubrir nuevos rincones y de la manera más lúdica posible. Esto es lo que se propone el Ayuntamiento de Portugalete, que este año vuelve a organizar visitas teatralizadas por la villa. El espectáculo está representado por tres actores que encarnan a personajes históricos como María Díaz de Haro –hilo conductor de las jornadas–, Lope García de Salazar y Alberto Palacios. Cada experiencia tendrá una duración de unos 40 o 45 minutos.

La actriz que hará el papel de Díaz de Haro recibirá a los espectadores en la basílica de Santa María y relatará el origen de la villa. Después ascenderán a la Torre de Salazar, donde aguardará el actor que encarna a Lope para contar historias de banderizas y luchas de familias. Los asistentes volverán a la explanada de la basílica para encontrarse con el artista que interpreta a Alberto Palacios, que informará sobre el Puente Colgante, el balneario del Salto y el turismo del mar, así como del muelle de hierro y la navegación de la ría gracias a Evaristo de Churruca.

Para finalizar, Díaz de Haro acabará la visita en la plaza de la escultura de García de Salazar, donde analizará el crecimiento de Portugalete en los años 50 y 70, y la inmigración que originó la industria en torno a la ría. Estas jornadas se llevarán a cabo los domingos, desde esta semana y hasta el 7 de diciembre, a las 12.30 horas. Las reservas se pueden realizar en la oficina de turismo.

Por otra parte, las jornadas europeas del patrimonio se centran este año en la basílica de Santa María, inaugurada en 1850, uno de los elementos patrimoniales más importantes de la localidad jarrillera. Durante estas visitas se estudiará de primera mano tanto el exterior –para ver los distintos estilos arquitectónicos– como el interior –para dar paso a las esculturas y pinturas–. Las jornadas –será necesario reservar enviando un email a coordinación.eventosglobales@portugalete.org– se llevarán a cabo los días 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre, de 11.30 a 13.00 horas.

