Portugalete organiza más de cien planes para disfrutar la Navidad Desde esta semana y hasta mediados de enero la villa contará con una amplia programación de teatro, humor, magia, danza, talleres y música

La magia de la Navidad vuelve a Portugalete, donde el Ayuntamiento ha organizado más de cien planes para el disfrute de las familias. «Queremos que los más pequeños vivan con ilusión estos días tan esperados, pero también mayores y jóvenes, así como nuestro comercio y hostelería. Y que las personas que nos visiten estos días sientan que Portugalete es un municipio con servicios, comercio y hostelería de calidad y con una oferta cultural accesible para todos», ha expresado este lunes la alcaldesa, Marijose Blanco.

Música, teatro, humor, magia, danza, talleres navideños, campanadas anticipadas, musicales, Parque Infantil de Navidad (PIN), las kalejiras de Olentzero y Mari Domingi, conciertos, actividades juveniles... Una programación variada y para todos los gustos. El pistoletazo de salida tendrá lugar este viernes con el encendido de luces. El acto arrancará a las 19.30 horas, con la actuación musical de la jarrillera Nahikari Rodríguez. Después de que el árbol y las 96 decoraciones repartidas por la villa iluminen las calles (a las 20.00), los asistentes podrán disfrutar de una chocolatada y de una diskofesta familiar en la plaza de San Roque.

Conciertos Destacan los tributos a Michael Jackson, Rosalía, Aitana y Lola Índigo, así como un homenaje a las grandes bandas de los 80

Desde ese día y hasta mediados de enero se contará con una extensa programación de ocio que se desarrollará en distintos espacios. El polideportivo Zubi Alde acogerá eventos de gran formato, como 'Edama Grandes ilusiones', un espectáculo de magia a lo grande, con apariciones sorprendentes, transformaciones y humor. El colegio Santa María albergará el PIN, que se desarrollará del viernes 26 al 4 de enero y en dos turnos por la mañana y otros dos por la tarde. El colegio El Carmen contará con espectáculos de formato medio, mientras que Santa Clara tendrá catas y talleres, y la basílica, actuaciones musicales.

Catas de vino y turrón

Los no tan 'txikis' podrán disfrutar de un concierto homenaje a las grandes bandas de los 80, un tributo a Michael Jackson, batalla de gallos, show de baile, otro tributo a Rosalía, Aitana y Lola Índigo, talleres de aceites esenciales, catas de vino y de turrones, entre otras actividades. Los comercios también tendrán protagonismo esta Navidad. Además del concurso de decoración, organizarán las campanadas anticipadas, recorridos en tren 'chu-chu', animación y fuegos artificiales.