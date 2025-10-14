Portugalete lanza dos encuestas para mejorar los servicios de telecomunicaciones en los barrios El Ayuntamiento actualizará la ordenanza, que data de 2007, cuando la tecnología puntera era de tercera generación, mientras que ahora la mayoría de redes se da en 4G o 5G

Diana Martínez Portugalete Martes, 14 de octubre 2025, 17:31 Comenta Compartir

Portugalete actualizará la ordenanza relativa a los equipos y elementos de telecomunicaciones, que data de 2007, para adecuarla a la normativa actual, ya que «fue desarrollada cuando la tecnología puntera del momento era de tercera generación (3G) mientras que ahora la mayoría de las redes de acceso se da en tecnología de cuarta generación (4G) o incluso quinta (5G)», ha explicado este martes el concejal de Obras, Jon Pesquera.

Para ello, se hará en primer lugar una consulta pública a través de la página web del Ayuntamiento durante 15 días, donde los vecinos podrán realizar las aportaciones que consideren para su análisis. Una vez examinadas y añadidas al borrador en función de su viabilidad, tendrá lugar la aprobación inicial de la ordenanza. Tras ese paso, se volverá a realizar otra encuesta a los ciudadanos.

El siguiente paso será la aprobación definitiva en el pleno municipal. Con esta nueva regulación se facilitará a las empresas de telecomunicaciones la presentación de planes de despliegue de sus instalaciones con tecnología más puntera en los barrios de Portugalete. Se trata de un trabajo en colaboración con la UPV-EHU.

Temas

Portugalete