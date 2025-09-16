Portugalete invita a sumergirse en los misterios de un barco hundido en 1936 El centro cultural Santa Clara acoge hasta el día 26 una exposición sobre el caso del vapor Elanchove

Miembros del Ayuntamiento, la Cofradía de Mareantes y Navegantes, la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante, la comisaria de la exposición y descendientes de la tripulación, en la inauguración de la muestra.

Diana Martínez Portugalete Martes, 16 de septiembre 2025, 16:47

'¿Qué ocurrió realmente con el Vapor Elanchove?'. Una exposición de Portugalete exhibe la documentación del caso de este navío, que en 1936, en plena Guerra Civil, sufrió un hundimiento donde solo uno de los 42 tripulantes sobrevivió. Aunque la versión oficial alude al temporal, los datos meteorológicos de la época lo contradice, por lo que la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante y la Cofradía de Mareantes y Navegantes invitan la ciudadanía a ahondar en la exposición –que está ya abierta en el centro cultural Santa Clara, donde permanecerá hasta el próximo viernes 26– y sacar sus teorías al respecto.

El navío era un buque de carga propiedad de la Compañía Marítima Elanchove, que naufragó en el golfo de Vizcaya el 25 de octubre de 1936, durante una travesía entre Bilbao y Cardiff (Inglaterra) transportando hierro. Aunque la versión oficial atribuyó el siniestro a una vía de agua causada por el temporal, las declaraciones del único superviviente, el precario estado del barco –construido en 1902– y la presencia en la zona de buques de guerra alemanes alimentaron desde el primer momento diversas conjeturas sobre las causas reales del naufragio.

Imágenes del material y la documentación que contiene la exposición. D. M.

El trabajo de investigación llevado a cabo por la Asociación de Capitanes de la Marina Mercante de Bizkaia, así como por la comisaria de la exposición Idoia Ibañez, además del empeño de muchos descendientes de los tripulantes fallecidos por esclarecer lo ocurrido, ha dado como fruto esta exposición que tiene un doble objetivo. Por un lado, intentar arrojar más luz a lo que sucedió aquel fatídico día y, por otro, rendir homenaje y servir de altavoz para los familiares de los fallecidos en el hundimiento.

El navío partió el 24 de octubre de 1936 y «a las 23.30 se hundió. Seis tripulantes se agarraron a un bote salvavidas durante horas y uno de ellos, el único que sobrevivió, aguantó 26 horas mientras veía al resto hundirse hasta que un barco pesquero le rescató», relata la comisaria. José Antonio Abaroa, nieto del capitán del Elanchove, subraya el «silencio total» de las instituciones y las familias sobre este caso durante décadas. «No me contaron absolutamente nada de lo que ocurrió, y es algo que hemos corroborado todos los descendientes reunidos en la exposición», afirma.

Diversas teorías

«El barco era del bando republicano, ocurrió en plena guerra y quien lo investigó fue el otro bando. Era una zona muy vigilada para que los barcos no pasaran a Francia porque el dinero que traían era para la República. Pero, además, por la vejez del propio buque podía partirse en dos, ya que se creó para transportar carbón pero llevaba mineral, y la densidad de ambos materiales no es la misma. ¿Qué ocurrió realmente? Cualquier cosa menos mala mar», expresa Abaroa.

Con diverso material de documentación, como cartas, recortes de periódico y datos meteorológicos, así como maquetas del barco y utensilios de época como una pistola de bengalas, la muestra incluye un panel destinado a los asistentes. El cartel incluye varias preguntas: '¿Por qué no hablaron de esto? ¿Por qué no dio tiempo a enviar una señal de socorro? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Accidente?'. Toda una invitación a ahondar en el caso y elucubrar sobre los misterios del hundimiento.

Temas

Portugalete