Portugalete invertirá más de 60.000 euros en renovar un parque infantil de Repélega Se sustituirán 650 metros cuadrados de suelo de goma y algunos elementos, así como una cama elástica que ha sido inutilizada por vandalismo

Diana Martínez Portugalete Viernes, 17 de octubre 2025, 10:02 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Portugalete dará un lavado de cara al parque infantil de la plaza Mateo Hernández, ubicado en el corazón de Repélega. A partir del próximo lunes 20 se iniciarán trabajos de mejora en la zona por valor de 61.000 euros. Según ha explicado el concejal de Obras y Mantenimiento de espacios Urbanos, Jon Pesquera, se va a proceder a sustituir 650 metros cuadrados del suelo de caucho, así como «algunos postes que empezaban a plantear problemas de rigidez y consideramos apropiado actuar en este momento».

En su lugar, se colocará un «nuevo suelo de goma con colores atractivos, pero pensando en un mantenimiento del espacio más fácil y adecuado». También se sustituirá la cama elástica, que actualmente se encuentra inutilizada por el vandalismo. «La han cortado incluso con navajas», añade el edil socialista, quien pide responsabilidad para hacer un buen uso de los bienes comunes ya que la cama elástica «es un elemento que gusta mucho a los niños y deben esperar semanas y semanas hasta que recibimos los recambios, porque no hay stock». Solo pedir una nueva cuesta 11.000 euros, subraya Pesquera. Una actuación similar se llevará a cabo en la zona infantil cercana a San Nicolás, con la sustitución del vallado de cierre, que presenta un estado de corrosión.

Ampliar La cama elástica se encuentra vallada. D. M.

Por otro lado, el concejal también ha explicado que a partir del próximo lunes se sustituirán las luminarias de ocho calles por nuevas de tecnología LED, que favorece la reducción del consumo energético en un 40% al rebajar la potencia de las luminarias de 250 a 140w. En concreto, se actuará por 85.500 euros en Miguel Loredo Rola, Juan XXIII, Axular, La Paz, Travesía Arantza, San Nicolás, Barrengoitia y Abatxolo.

Temas

Portugalete