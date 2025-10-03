Portugalete inicia este mes la sustitución de las rampas que no funcionan desde 2022 El Ayuntamiento adjudica por 1,6 millones la reparación de las cintas mecánicas de Vallecilla, cuyos trabajos tendrán un plazo de ejecución de once meses

Los vecinos de la calle Vallecilla, en Portugalete, ven la luz al final del túnel. El quebradero de cabeza que les producen las rampas mecánicas, sin funcionar desde 2022, está próximo a su fin. Y es que el Ayuntamiento ha licitado la obra de sustitución de estos elementos por 1,6 millones de euros, cuyos trabajos arrancarán este mes y tendrán un plazo de ejecución de «once meses», tal y como anunció a primeros de año el concejal de Hacienda, Javier Carretero.

Los cuatro tramos de esta vía, que cuenta con 300 metros de longitud y una pendiente del 15% en algunos puntos, no han dejado de averiarse desde su inauguración en 2013 y llevan sin funcionar desde 2022. ¿A qué se deben los fallos continuos e irreparables en estos accesos? Cuando se instalaron se apostó por unos «elementos novedosos que no han dado el resultado esperado desde el principio», subrayó el concejal de Obras, Jon Pesquera.

Los residentes se han quejado en múltiples ocasiones de la situación, que afecta sobre todo a las personas mayores, ya que es un paso obligado para ir del centro de la villa al ambulatorio de Repélega. Y no es la única situación. Las críticas por rampas mecánicas estropeadas son una constante en el municipio. De hecho, el PNV ha denunciado la situación que viven los vecinos de Buenavista con un ascensor situado entre las calles Hernán Cortés y Francisco Pizarro, que lleva «más de 17 meses sin funcionar», alega su portavoz, Gorka Kerejazu. Este elevador se instaló en 2020 por 600.000 euros y está inoperativo desde junio del pasado ejercicio. «Exigimos al equipo de gobierno que se ponga las pilas y que busque una solución a los problemas que genera esta situación a los vecinos con movilidad reducida», añade el concejal jeltzale.

