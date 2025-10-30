Portugalete incrementa un 45% la tasa de basura y los vecinos deberán pagar 33 euros más al año

Laura González Jueves, 30 de octubre 2025, 15:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Portugalete ha aprobado este jueves en sesión plenaria la actualización de las tasas y precios públicos para el próximo ejercicio, con una subida generalizada del 2,7% que se incrementará hasta el 45% en el caso de la recogida de basura. Todo ello, con el objetivo de cumplir la normativa europea, que obliga a los ciudadanos a asumir el coste de la gestión de los residuos. Este incremento, que llega tras una subida del 10% el pasado año, solo alcanzará una cobertura del 70% del total, y se traducirá, según ha apuntado el concejal de Hacienda, Javier Carretero Arranz (PSE), en 2,8 euros más al mes en la factura de los vecinos, es decir, una subida de 33,6 euros al año.

La medida ha salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno, formado por el grupo socialista, con la negativa de EH Bildu, que ha criticado todo el proyecto de actualización de tasas, apuntando que no se ha escuchado a una propuesta ya realizada el pasado año, y con la abstención del resto de formaciones, PNV, Elkarrekin y PP. En este punto se contemplan bonificaciones y se estudiarán reducciones de la cuota con la llegada de la nueva empresa que se encargará de llevar a cabo la limpieza viaria y la recogida de basura, cuyo contrato ha sido adjudicado por 5,5 millones de euros. Éste contempla en un periodo de tres meses la instalación de nuevos contenedores de residuos orgánicos que se abrirán con una tarjeta, lo que permitirá contabilizar lo que reciclan estos usuarios.

Ese incremento del 45% se reducirá, no obstante, en 2026, para fruterías y pescaderías, con un 8,84 y un 7,8% respectivamente, debido a que «ya afrontaban una tasa mayor que los demás por tener un servicio de recogida puerta a puerta al mediodía», ha explicado el edil. Esto lo han podido comprobar tras la realización de un estudio económico, que también indicó que había que incrementar la subida en las residencias de más de 200 plazas, «porque la tasa que afrontan es muy baja», por lo que en su caso se incrementará hasta el 100%.

En el resto de ordenanzas fiscales que se han abordado, el responsable de Hacienda ha explicado que con el incremento del 2,7%, el mismo que se ha aprobado en Sestao el pasado martes, se trata de una «propuesta justa para poder mantener los servicios, que tienen un nivel muy alto de exigencia», lo que permite afrontar «el aumento generalizado de los costes derivados de suministros, de contratos municipales, salarios públicos..., sin comprometer la estabilidad financiera ni reducir la calidad de los servicios que reciben los vecinos».

Estas nuevas tasas incluyen algunas bonificaciones, como la rebaja del 75% en el pago de la cuota por derecho a examen en el caso de los desempleados, una propuesta de Elkarrekin que reducirá de 12 a 3 euros. Gracias a una petición del PP, también se congelará la tasa por apertura de nuevos negocios. En el caso del PNV, que presentó tres enmiendas, se ha incluido en el proyecto congelar la tasa de las actividades ofrecidas por el área de cultura y de servicios sociales, que incluyen talleres, las entradas al museo Rialia, el servicio de los comedores y del SAD, entre otras cosas. Además, se ha decidido también mantener la cuota de 2025 a los puestos del mercado de aldeanas y del mercadillo de Ramón y Cajal.

Presupuesto de 2026

En esta sesión plenaria, en la que se ha aprobado dejar desierto el lote de recogida de muebles y enseres de la vía pública, al carecer la única empresa que se presentó al concurso del plan de igualdad, uno de los requisitos que vienen reflejados en el pliego de condiciones, se ha dado luz verde también a la construcción de una cubierta en el frontón municipal del Casco Viejo, y al plan para construir 79 viviendas públicas en Repélega después de tres décadas. Además, la alcaldesa de la villa, Marijose Blanco, ha asegurado tras una pregunta realizada por EH Bildu, que trabajan ya en el Presupuesto de 2026, y que esperan poder sacarlo adelante «antes de que finalice el presente año». Las Cuentas de este curso, pese a gobernar con mayoría absoluta, no han logrado realizarlas, por lo que, sin ofrecer explicaciones públicas, han decidido prorrogar las de 2024 durante todo este ejercicio.

