Portugalete expone más de 250 belenes en miniatura para celebrar la Navidad La muestra se puede visitar desde hoy en el centro cultural Santa Clara, donde permanecerá hasta el 26 de diciembre

Las figuras forman parte de la colección personal de la jarrillera Emma López, en el centro de la imagen.

Diana Martínez Portugalete Martes, 2 de diciembre 2025, 17:58 Comenta Compartir

El centro cultural Santa Clara de Portugalete acoge desde ayer hasta el 26 de este mes la exposición 'Pequeñas colecciones', una muestra de belenes en miniatura procedentes de diferentes lugares del mundo. En concreto, más de 250 nacimientos distintos que forman parte de la colección personal de la jarrillera Emma López, la directora de la coral Salazar Abesbatza, que en su hogar cuenta con hasta más de medio millar de 'minibelenes'.

Una proeza que le ha costado 15 años conseguir y que durante las próximas semanas invitará a la ciudadanía a ver una muestra de su pasión.Hay belenes de todo tipo. Clásicos, en juegos infantiles, minifiguras metidas en una pequeña guitarra, pintados en huevos, en forma de cristal, en cajas de cerillas... E incluso en un pistacho.

¿Por qué tiene tanto cariño a esta escena bíblica? «El belén representa la familia, y las que somos madres sabemos que el día más importante de nuestra vida es cuando nace nuestro hijo», expresa López.

Temas

Portugalete