El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
Las figuras forman parte de la colección personal de la jarrillera Emma López, en el centro de la imagen. D. M.

Portugalete expone más de 250 belenes en miniatura para celebrar la Navidad

La muestra se puede visitar desde hoy en el centro cultural Santa Clara, donde permanecerá hasta el 26 de diciembre

Diana Martínez

Portugalete

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:58

Comenta

El centro cultural Santa Clara de Portugalete acoge desde ayer hasta el 26 de este mes la exposición 'Pequeñas colecciones', una muestra de belenes en miniatura procedentes de diferentes lugares del mundo. En concreto, más de 250 nacimientos distintos que forman parte de la colección personal de la jarrillera Emma López, la directora de la coral Salazar Abesbatza, que en su hogar cuenta con hasta más de medio millar de 'minibelenes'.

Una proeza que le ha costado 15 años conseguir y que durante las próximas semanas invitará a la ciudadanía a ver una muestra de su pasión.Hay belenes de todo tipo. Clásicos, en juegos infantiles, minifiguras metidas en una pequeña guitarra, pintados en huevos, en forma de cristal, en cajas de cerillas... E incluso en un pistacho.

¿Por qué tiene tanto cariño a esta escena bíblica? «El belén representa la familia, y las que somos madres sabemos que el día más importante de nuestra vida es cuando nace nuestro hijo», expresa López.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  3. 3 El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón»
  4. 4 Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6 La reforma de un piso en Getxo que volvió a unir a propietarios e interiorista veinte años después
  7. 7

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  8. 8

    Las haciendas vascas cercarán desde mayo los pagos por Bizum a empresas y autónomos
  9. 9

    «No sé si podremos volver a trabajar aquí»
  10. 10

    Tragedia en Cabezón de la Sal: dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Portugalete expone más de 250 belenes en miniatura para celebrar la Navidad

Portugalete expone más de 250 belenes en miniatura para celebrar la Navidad