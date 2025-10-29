Portugalete desbloquea después de tres décadas el plan para hacer 79 viviendas públicas en Repélega El pleno abordará mañana la aprobación definitiva del esperado proyecto SUNC-1, que favorecerá el realojo de treinta familias del barrio de El Roble

Diana Martínez Portugalete Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:29

Tras más de tres décadas de lucha y espera, Portugalete desbloquea un proyecto urbanístico clave para Repélega. Se trata del plan conocido como SUNC-1, con el que se pretende levantar 79 viviendas públicas en las campas de San Cristóbal, que rodearían las dos hileras de casas existentes en la calle Federico Martínez. No solo es «esencial» para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la localidad –hay al menos 2.000 solicitudes en Etxebide–, sino que también da solución al realojo que treinta familias de la barriada de El Roble llevan años esperando.

El Gobierno vasco desarrollará el proyecto, que se someterá a votación mañana en pleno –el equipo de gobierno (PSE) tiene mayoría absoluta, por lo que saldrá adelante sin problema–, destinando más de 3.250 metros cuadrados de suelo público al alojamiento dotacional y 6.150 metros cuadrados para espacios libres y zonas verdes.

«Pediremos que sea ampliamente respaldado en pleno porque es benificioso para Portugalete», señala el concejal de Urbanismo, Jon Pesquera, quien recalca que el Ejecutivo autonómico tiene «trabajo adelantado, el proyecto de urbanización está presentado. A partir de ahí queda el proyecto de ejecución. El único fleco pendiente –y no es poco– es buscar acomodo adecuado para los vecinos de El Roble». Aunque sin atreverse a dar plazos, el edil ha manifestado que «esto irá rápido».

Una treintena de familias de El Roble esperan desde hace décadas a ser realojados.

¿Cómo reciben la noticia los vecinos afectados? Parece que sin muchas esperanzas, «nos la han quitado a base de mentiras durante años. Tras décadas de espera, por fin nos dijeron que iban a empezar las obras este año, y seguimos igual que siempre. Quizás en 2026, pero a saber. Mientras, hemos sufrido mucho por la gente que ha muerto esperando el realojo. Como Miguel, mi vecino y amigo, o Kike, Idoia y otros más. Gente que no ha podido ver cumplido lo prometido hace tres décadas», señala Jesús Pocero, uno de los afectados.

«Hasta que vea las excavadoras en el solar donde nos realojarán, no nos lo creeremos», añade Joseba Cerejido. Ángel Sierra lamenta que su mujer y su hija murieran esperando el realojo. «Solo falto yo y quizá tampoco lo vea. No vale la pena alimentar esperanzas». En la misma línea se muestra Sarai Lobato: «Yo tengo dos niños pequeños, espero que ellos puedan llegar a disfrutrarlo».

Este plan urbanístico tiene un largo recorrido de obstáculos, alegaciones y recursos judiciales. Una situación que se remonta a finales de los años 90, cuando tanto Federico Martínez como El Roble –colindantes– estaban fuera de ordenación urbana. La primera barriada logró una solución, mientras que con la segunda se acordó un realojo que aún no se ha materializado. En 2016 se concedió la licencia de obra y el primer núcleo de viviendas se opuso por considerar que iban a quedar encajonados –entre otras cuestiones–. Tras años de lucha, se modificó la distancia entre ambos bloques (en vez de construirse a 8 metros, será a 23), dando fin así a las protestas.