La alcaldesa, Marijose Blanco, junto al concejal de Medio Ambiente, Iker Villalba. A. P.

Portugalete creará caminos peatonales en la zona verde de Rivas

El Ayuntamiento invertirá 225.000 euros para trazar unos 900 metros de senderos y mejorar así el disfrute de este espacio

Laura González

Portugalete

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:22

El Ayuntamiento de Portugalete ha puesto en marcha las obras de construcción de nuevos caminos peatonales en la zona verde de Rivas, en el entorno conocido como bosque periurbano Rivas Sur, un espacio natural situado en las proximidades del centro comercial Ballonti. Con unos dos y tres metros de anchura, se dará forma a casi un kilómetro de senderos, construidos con pavimento de terrizo, «lo que permitirá su plena integración en el entorno».

Con esta actuación, el Consistorio busca facilitar el tránsito interno dentro de esta zona, «favoreciendo su uso y disfrute por parte de los vecinos». Unos itinerarios accesibles que se convertirán «en un corredor verde que conecta el núcleo urbano de Portugalete con distintos espacios exteriores de interés», ha destacado la alcaldesa, Marijose Blanco (PSE).

Estos trabajos tendrán una duración aproximada de un mes y supondrá una inversión de alrededor de 225.000 euros. En previsión de futuras infraestructuras, se desplegará bajo tierra una tubería para facilitar la posterior instalación del alumbrado y otra para el futuro sistema de riego. En esa zona se ha plantado arbolado autóctono sobre una superficie de 55.000 metros cuadrados, lo que según indican los técnicos evitará la emisión de unas 380 toneladas de CO2 al ambiente.

