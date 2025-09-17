Portugalete se convertirá en un plató de cine al aire libre Más de veinte grupos de aficionados al séptimo arte rodarán en la villa el sábado por el festival de cortometrajes Cine Express

Un año más Portugalete vuelve a convertirse en un gran plató de cine al aire libre. La magia del séptimo arte recaerá de nuevo este sábado en la villa con el festival de cortometrajes Cine Express, que alcanza su decimoséptima edición. Como es habitual, el reto es realizar un corto en tan solo 10 horas rodando en las calles de la localidad jarrillera y con una temática común que se dará a conocer el mismo sábado. Toda una oportunidad para que los aficionados y amateurs muestren su talento creativo, recalca su director, Iván Miñambres, productor audiovisual portugalujo galardonado con siete premios Goya.

En esta ocasión serán veintitrés los grupos que participarán en la jornada y podrán grabar a partir de las 9.00. A las 20.00 el anfiteatro del centro cultural Santa Clara acogerá la proyección de todas las obras y dos horas después el jurado, aún desconocido pero estará compuesto por destacadas personalidades de distintos ámbitos del mundo del cine, premiará a las mejores.

Los primeros puestos ganarán 1.000, 800 y 600 euros, respectivamente. Además, se otorgarán accésits al mejor autor local no premiado, a la mejor obra en euskera y a la mejor sincronización musical. Como en anteriores ediciones, el público también podrá votar por el mejor cortometraje, que se llevará a casa el premio popular.

