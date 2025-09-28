Portugalete celebra una fiesta a todo trapo

Julio Arrieta Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:01 Comenta Compartir

galete. «Pero... ¿La bandera pirata no está prohibida en todos los puertos del mundo?». «A ver, que si la ponen es porque se puede, no te emparanoies». Ander y Celsa, discuten la cuestión cuando el Phoenix, bergantín francés casi centenario, iza la clásica enseña con una calavera y... dos raspas de pescado cruzadas, en vez de las típicas tibias. A su hija Sara, de siete años, las normativas internacionales y nacionales sobre navegación le dan igual, así que tira de sus padres hacia «¡¡¡un barco pirata!!!». Al que logra subirse justo a tiempo para ver cómo uno de sus tripulantes dispara el pequeño cañón de la nave, amarrada en Portugalete.

Para tranquilidad de Celsa y Ander, resulta que la bandera pirata se puede usar de forma decorativa, especialmente en embarcaciones de recreo, si no reemplaza al pabellón legal. Y el Phoenix ondea un pabellón enorme de Francia, digno de ser izado el 14 de julio en el centro de París. El barco, construido en Dinamarca en los años veinte del siglo pasado, es uno de los tres vistosos veleros que participan y se pueden visitar este fin de semana en la novena edición del Portugalete Itsas Festibala - Festival Marinero de Portugalete, en el Paseo de la Canilla. Además del Phoenix, luce la enseña pirata el Atyla.

El tercero en la fiesta, el Saltillo, que se muestra engalanado a la guirnalda, o sea, con todas las banderas en la arboladura, no lo hace. Posiblemente porque, al pertenecer a la UPV/EHU y ser utilizado para prácticas de navegación por el alumnado de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de Portugalete, tiene que guardar ciertas formas.

En todo caso, y como era previsible, los tres veleros atrajeron este sábado a muchísimo público, fundamentalmente familiar, y se convirtieron en el eje central del Festival. Cada uno de estos barcos tiene su historia y personalidad. El Saltillo fue construido en 1932 como una embarcación privada de recreo y, desde su restauración en 1998, es una escuela flotante. El Atyla es ya un clásico de la costa vizcaína. Nació con el nombre de Marea Errota como un sueño del soriano Esteban Vicente, construido a comienzos de los años ochenta en Lekeitio, en parte con madera de su tierra. Ahora, ofrece viajes recreativos y de aventura.

Un barco de cine

La novedad era el Phoenix, porque más que un barco, es una estrella de cine. Como descubrían ayer quienes subían a bordo para visitarlo, este bergantín de dos palos tiene una filmografía que envidiaría cualquier estrella de Hollywood. De entrada, sale en dos películas de Ridley Scott. En '1492', en la que convenientemente tuneado hace de carabela Santa María, con Colón /Gerard Dépardieu a bordo, y en 'Napoleón'. Y además navega también en 'Revolución', 'El pacto de los lobos', 'Los tres mosqueteros' (la versión con Mila Jovovich) y una larga lista de series. Entre ellas... «¡¡¡'Outlander'!!!, pero que sale en 'Outlander'!!!», grita Andrea Hernández, que acaba de descubrir que está pisando un escenario de su serie favorita. «Estoy flipando», dice, mientras su marido y su hijo ponen cara de «es que de verdad le gusta mucho la serie esta». Al peque, de seis años, le basta con que sea un barco pirata, claro.

En el Saltillo, los visitantes se asombran con que 14 personas puedan compartir un espacio tan reducido en la mar, o que no se tropiecen con todos los cabos que parecen cruzarse por todas partes. «El primer día no paras de tropezarte, pero al final ya sabes dónde están todos y andas por la cubierta como si no estuvieran», explica una tripulante.

El festival concluye este domingo, 27 de septiembre. Los veleros Saltillo, Atyla y Phoenix podrán visitarse de 10.30 a 15.00 horas. Además, entre otras actividades, en el paseo de la Canilla se ofrecerán el taller marinero práctico (Forja tradicional) para adultos a cargo 'Albaola'»(11.30); los Talleres marineros infantiles, a cargo de «Aranzadi» (en la Plaza del Solar), y una charla-Navegación (con inscripción previa) en 'El Bote' recorriendo los 2 muelles y los elementos históricos al paso de la Ría por Portugalete, a cargo de La Cofradía de Mareantes y Navegantes de San Nicolás y San Telmо, de 12.30 a 13.30.

Temas

Portugalete