Portugalete arranca las obras para sustituir las rampas mecánicas que no funcionan desde 2022 Los trabajos, que tendrán un periodo de ejecución de once meses, incluirán la instalación de un sistema de videovigilancia para evitar el vandalismo

Diana Martínez Portugalete Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:53 Comenta Compartir

Tras tres años de espera, arrancan finalmente las obras para sustituir las rampas mecánicas de Vallecilla, en Portugalete, que no funcionan desde 2022. Una actuación muy demandada por los vecinos, ya que los cuatro tramos de esta calle, que cuenta con 300 metros de longitud y una pendiente del 15% en algunos puntos, no han dejado de averiarse desde su inauguración en 2013 y llevan inoperativos tres años. Los residentes se han quejado en múltiples ocasiones de la situación, que afecta sobre todo a las personas mayores, ya que es un paso obligado para ir del centro de la villa al ambulatorio de Repélega, pero por fin ven la luz al final del túnel.

Los operarios ya están en la zona para sustituir las cuatro rampas mecánicas que ayudan a superar el fuerte desnivel existente entre las calles Maestro Zubeldia y Vicente Durañona. «En estos momentos ya se están llevando a cabo labores para acotar las zonas de trabajo y acopio de materiales, con el objetivo de dar por retirados los elementos antiguos antes de que finalice el año. Después, se procederá a la obra civil como la ampliación de los fosos y la sustitución de las instalaciones afectadas», explica el concejal de Obras, Jon Pesquera.

El contrato, que asciende a 1,6 millones de euros y tendrá un periodo de ejecución de once meses, también incluye la puesta en marcha de un sistema de videovigilancia, una vez instaladas las rampas, que sirva de elemento disuasorio para evitar el vandalismo y tener conocimiento inmediato del estado de las mismas. «Después de más de un año de tramitación, comienzan ya los trabajos, que van a suponer unos cuantos meses de molestia, pero es una obra muy demandada que necesitaba la gente mayor y con problemas de movilidad reducida», subraya la alcaldesa, Marijose Blanco, quien señala que para que la actuación «no condicione la Navidad, se pondrán vallas durante esas fechas, se acondicionará el espacio para poder pasar y que no genere molestias. Se ha pensado mucho cómo hacerlo y esperemos que todo vaya bien».

Cabe recordar que las rampas existentes en Vallecilla, que dieron problemas desde el principio, consistían en «un sistema novedoso, sin foso, que suponía una menor obra civil, pero no dio los resultados esperados», añade la regidora. Por ello, para esta ocasión se ha optado por «unos elementos ya consolidados, que están instalados en diferentes lugares, sabemos cómo funcionan y apostamos por ello. Es una obra más grande, hay que crear fosos y están cerca de las viviendas, por lo que son unos trabajos que generarán molestias inevitables. Pero esperamos que al final el resultado sea el que todos queremos, porque estas rampas son muy necesarias», recalca Pesquera.

Temas

Portugalete