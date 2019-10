Los polideportivos de Barakaldo iniciarán el lunes once días de huelga La piscina de Lasesarre no se verá afectada por las mañanas. / F. GÓMEZ El IMD devolverá dinero a los usuarios afectados por los paros, que se repartirán hasta el 9 de noviembre para tratar de reabrir las negociaciones SERGIO LLAMAS BARAKALDO. Viernes, 18 octubre 2019, 21:45

Los polideportivos de Lasesarre y Gorostiza, en Barakaldo, vivirán once nuevas jornadas de huelga repartidas entre el próximo lunes y el día 9 de noviembre. El Ayuntamiento anunció ayer a través del IMD que devolverán a los usuarios la parte proporcional de sus cuotas relativas a las sesiones que no han podido disfrutar, o que debido a los paros que se iniciarán ahora no se podrán llevar a cabo, sobre todo en lo referente a cursos, clases y el uso del gimnasio.

El sindicato ELA anunció ayer que los trabajadores de la empresa EMTESPORT, encargada de la gestión deportiva en ambos centros, volverá a movilizarse por la dignificación de sus condiciones laborales. La plantilla ya realizó paros en los meses de agosto y septiembre. El objetivo ahora es «iniciar una negociación real», según señalaron en un comunicado, donde denunciaron que la empresa se niega a negociar y no reciben respuesta del IMD.

Además han pedido un encuentro con la alcaldesa, Amaia del Campo, para tratar de reabrir las vías de negociación. «La mejora de las condiciones de trabajo y la mejora de la calidad del servicio son dos caras de la misma moneda», defendieron.

Días de paro

Las nuevas jornadas de paro están previstas para los días 21, 24, 25, 26, 28 y 31 de octubre y el 3, 4, 7, 8 y 9 de noviembre. La huelga afectará a las actividades dirigidas de sala y piscina, como los cursos de natación, Pilateso gimnasia para la tercera edad; al gimnasio de musculación de Lasesarre, a la piscina de Gorostiza durante todo el día, y a la de Lasesarre por las tardes. Esta última, al disponer de personal propio, mantendrá su horario habitual de mañana, de 7.15 a 15.00 horas (a las 14.30 empezará el desalojo).

Durante las jornadas de huelga sí funcionarán con normalidad los pabellones para las actividades de clubes y asociaciones, los campos de fútbol, ciudad de San Vicente y el frontón baracaldés. También se mantendrán los alquileres de espacios deportivos destinados a los abonados, cuyo funcionamiento seguirá desarrollándose con normalidad.

Las devoluciones por las afecciones de las huelgas deben reclamarse al IMD en el polideportivo de Lasesarre, de 8.00 a 14.00 horas, a instancias del interesado.