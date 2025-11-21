El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspende la prueba práctica La oposición insiste en paralizar el proceso y crear una comisión de investigación, mientras que el equipo de gobierno «estudia con minuciosidad si hay que impugnarlo»

El tribunal del polémico proceso de selección de promoción interna para la plaza de suboficial en la Policía Local de Santurtzi ha dado a conocer los resultados del segundo examen, que refleja que el agente presuntamente implicado, que sacó la segunda mayor nota en el teórico, ha suspendido en la segunda prueba, en la que «había que poner en práctica la teoría». Obtuvo, de hecho, la segunda peor nota de los ocho aspirantes. Por lo tanto, según confirman a este diario fuentes cercanas al caso, no continúa en el proceso de promoción.

Los resultados del examen, a los que ha tenido acceso EL CORREO, se conocieron ayer, al término de las comisiones informativas en el Ayuntamiento marinero donde se ha tratado la supuesta filtración que ha costado el puesto a la concejala de Seguridad, Sonia López (PNV), a quien se dirigen las sospechas. La oposición en bloque pidió que se paralice el proceso y se investigue lo sucedido en profundidad. «Solo el hecho de tener dudas sobre la cadena de custodia del examen –tal y como aludió la alcaldesa, Karmele Tubilla, este pasado martes al señalar que «las preguntas del examen llegaron al email de Sonia»– merece que se investigue», deslizó Miren Matanzas, portavoz de EH Bildu.

Desde el PSE, Itziar Utrera señaló que «claramente la alcaldesa ha dicho que ha habido errores en la custodia, ¿le parece insuficiente para impugnar el proceso? No pararlo sería un error, cuando hay una mínima duda hay que ser minucioso». «Es un caso muy grave, no recuerdo nada parecido en los últimos años. Las medidas a tomar deben ser contundentes y urgentes, y aun así se ha tardado más de mes y medio en informarnos, y solo cuando ha salido en prensa. Pareciera que se quiere ocultar un tema», añadió José Manuel de Pablos (Elkarrekin Podemos), haciéndose eco de las informaciones de EL CORREO.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el PP registró el martes una moción para ser debatida en el pleno del próximo jueves y exigir así la creación de una comisión de investigación. «Este es el tema más escandaloso en varias legislaturas. Ustedes (en alusión al PNV) son responsables del daño que se está haciendo al Ayuntamiento de Santurtzi y tienen la oportunidad de votar a favor de la moción», apuntó Luis Ángel Urdiales. No obstante, está en el aire si se tratará en la sesión de este mes o de diciembre. Tal y como subrayó el portavoz jeltzale, Edorta Rodrigo, el procedimiento habitual es aprobar en junta de gobierno los asuntos que se llevarán a pleno y «esta semana no ha habido junta. Es decisión de Alcaldía si el asunto se lleva a esta o a la siguiente sesión».

«Rigor y transparencia»

El edil del PNV resaltó «los pasos que se están dando para esclarecer todo con rigor y transparencia. Hemos solicitado sendos informes al tribunal y al jefe de la Policía, informaremos puntualmente de todas las actuaciones. Nosotros estamos estudiando con minuciosidad si hay que impugnar el proceso. Hay que investigar, pero ante acusaciones muy graves hay que tener en cuenta la presunción de inocencia. Nadie es más responsable que el equipo de gobierno. Seguiremos en la misma línea de esclarecer lo ocurrido y si hay que parar o no el proceso. Estamos en ello». Dada la «urgencia y gravedad» de la situación, la oposición en bloque insistió en que esperan que la moción se trate la próxima semana.

Por otra parte, la disparidad de fechas entre las explicaciones de la regidora y un decreto municipal desató los recelos de los grupos políticos. De Pablos declaró que «con fecha 8 de octubre la alcaldesa firma un decreto donde se dice, y cito, 'dada cuenta de la ausencia de la citada concejala por enfermedad resulta procedente revocar las competencias delegadas en la misma', mientras que después el texto refleja que 'la revocación tendrá efecto hasta la reincorporación de la concejala'. En las declaraciones a la prensa Tubilla dijo que fue cesada por una pérdida de confianza, pero el decreto habla de enfermedad. Nuestras conclusiones son que no se ha contado la verdad».

En este sentido, Rodrigo recordó que «las medidas se toman el 8 de octubre, se hace una consulta al presidente del tribunal y al jefe de Policía sobre la situación y la respuesta es que no ve motivo objetivo para suspender el proceso».