Los hechos han sucedido en la calle Los Palangreros. A. P.

Desokupación en tiempo récord en Portugalete

La Policía local logra en pocas horas que dos hombres que habían okupado un piso en la localidad abandonen la vivienda y devuelvan las llaves

Diana Martínez

Portugalete

Martes, 7 de octubre 2025, 15:26

Comenta

La Policía Local de Portugalete dio carpetazo ayer a una okupación en tiempo récord. Los hechos tuvieron lugar en la calle Los Palangreros, donde el pasado sábado recibieron el aviso por parte de los vecinos de que dos individuos habían accedido a una vivienda del número 17. En una primera comprobación, los agentes no detectaron a nadie en su interior, pero tras diferentes rondas comprobaron que una persona había pernoctado en la casa y que había accedido «sin autorización del titular», según fuentes municipales.

Tras conocer lo ocurrido, el titular denunció los hechos. Según las mismas fuentes, el okupa incluso pidió a los vecinos una copia de las llaves del portal, para poder acceder sin problema al edificio, pero estos, al no ser el propietario del piso, se negaron. Ayer, «otras personas acompañaron al identificado que pernoctó sin autorización». Los agentes volvieron a personarse e les informaron de las consecuencias de sus actos. Tras una conversación al respecto, el primer individuo accedió a entregar las llaves del piso –que habría cogido del interior del mismo– y procedió a abandonar el lugar.

Posteriormente, un familiar se hizo cargo de la vivienda y llamó a un cerrajero para cambiar la cerradura. La Policía Local, mientras, continúa realizando vigilancias en la zona para impedir una nueva okupación. «La actuación policial ha sido magnífica, decisiva para la resolución del caso. Con el diálogo, dando la información de las consecuencias que tiene ocupar ilegalmente una vivienda que no es tuya, les hicieron reflexionar y terminaron abandonando el piso. Este buen hacer evita males mayores y consecuencias que se pueden alargar en el tiempo y que puede crear muchas molestias a los vecinos», ha expresado este martes la alcaldesa, Marijose Blanco.

La regidora socialista ha confirmado, además, que al okupa se le ha concedido una cita con un asistente social municipal. «Detrás de estos allanamientos muchas veces hay casos de necesidades sociales. Se trata de atender esas necesidades para evitar que continúen realizando estos hechos, que no sigan ocurriendo ni se traslade el problema a otros barrios», ha subrayado Blanco, quien ha agradecido la labor tanto de los agentes como de los vecinos, que dieron la voz de alerta.

