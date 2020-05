La Policía Local de Barakaldo sanciona a tres establecimientos por colocar una terraza sin permiso La zona de San Vicente, en Barakaldo, es una de las pocas donde la hostelería ha instalado terrazas. / E. C. Muy pocos bares se han animado a reabrir esta semana en toda la Margen Izquierda, la Zona Minera y Las Encartaciones, donde ha sido necesario controlar el número de mesas instaladas DIANA MARTÍNEZ | MARINA LEÓN | SERGIO LLAMAS Martes, 12 mayo 2020, 21:32

La Policía Local de Barakaldo ha realizado tres atestados durante la jornada del martes por el incumplimiento de normas en relación a las terrazas de la hostelería. Según han explicado en el Ayuntamiento fabril, podían instalar en la calle el 50% de las mesas y sillas permitidas aquellos locales que contaran con la licencia de terrazas del 2019. Los tres negocios multados carecían de este permiso. Además, la guardia urbana ha realizado un apercibimiento a un cuarto establecimiento por no cumplir totalmente con la normativa, si bien más allá del aviso éste no ha sido sancionado.

De cualquier modo, los bares y restaurantes de la Margen Izquierda y la Zona Minera están teniendo un regreso tímido a la actividad, con muy pocos locales que se hayan animado a instalar una terraza en los primeros momentos de la Fase 1. Los Ayuntamientos de la comarca advierten que en general no se están produciendo grandes concentraciones. En Santurtzi sí alertaron este lunes de aglomeraciones puntuales y tras una reunión mantenida con el sector se optó por mantener una inspección de los mismos que podrá derivar en multas, o incluso en el cierre de la terraza, si se incumple la normativa. También en Portugalete los agentes llegaron a detectar algunos establecimientos con más aforo del permitido, pero los hosteleros quitaron mesas tras el aviso y no ha habido reincidencia.

Es el caso de Barakaldo, la pasada semana una inmensa mayoría de hosteleros ya anunció que no abriría por el momento debido a las limitaciones marcadas para la desescalada. Más de 400 establecimientos del municipio fabril se adhirieron a una campaña con el lema 'Así no abro', y mantienen todavía las persianas bajadas con esquelas que alertan de la muerte de su negocio. En las zonas con mayor concentración de bares, como la calle Zaballa, únicamente un local se ha animado a instalar una terraza con tres mesas y sillas para guardar la distancia exigida. «No sabremos si saldrá rentable», ha reconocido su responsable, Roberto González. Algunos hosteleros, como Rubén Conde de la cafetería Albatross en el barrio de Urban, han advertido que no abrirían por el momento ni aunque se permitiera el cien por cien del aforo, ya que no se puede confiar en que se arriesgue a salir una cantidad suficiente de clientes como para cubrir los gastos que supone permanecer abiertos. «Personalmente creo que todavía deberíamos estar casa», ha apuntado Conde.

Además de las terrazas, en Barakaldo panaderías y locales como la heladería La Veneciana han apostado por los cafés, en algunos casos a través de una ventanilla directa a la calle. En el barrio de San Vicente sí se concentran varias terrazas en zonas como la calle Ocho de marzo, donde tanto el Atari como el Union Sport abrieron ya este lunes. «Estamos sólo con tres mesas de terraza cuando normalmente tendríamos seis. Hemos enviado unos planos al Ayuntamiento para ver si como en esta zona tenemos espacio nos lo dejan ampliar un poco más», ha apuntado el encargado de este último, José Luis Rodríguez. También la cervecería Pollito, junto al Megapark de Barakaldo, ha instalado algunas mesas en el exterior mientras prepara el comedor interior para su reapertura en la próxima fase. El encargado, Iñaki Vélez, está organizando unas pantallas caseras para prevenir contagios en los 1.500 metros cuadrados de local de los que disponen. «La terraza que hemos montado es más que nada para dar un poco de alegría a esto y ver si la gente se anima», advierte.

«Prudencia y responsabilidad»

En el Consistorio señalaron que tras la jornada del lunes, algunos locales decidieron no abrir el martes. «El ambiente ha estado más tranquilo, pero no puede repetirse un escenario en el que no seamos capaces de respetar la distancia de seguridad de dos metros», advirtieron en el Consistorio fabril que ha pedido «prudencia y responsabilidad» a la ciudadanía. Por su parte, el concejal del PP en Barakaldo, Víctor Rodríguez, ha pedido que se agilicen los trámites para renovar las licencias de terrazas, así como sus ampliaciones, en aquellos casos en los que únicamente disponían de licencias para los meses de primavera y verano. «Creo que estas medidas deben aplicarse cuanto antes, con el único objetivo de demorar lo menos posible el arranque de la actividad económica y comercial que necesitamos», ha planteado.

En la Zona Minera no se han producido sanciones. En Abanto hay cerca de 25 locales abiertos a los que se les está ofreciendo asesoramiento personalizado. En Trapagaran el lunes abrieron únicamente tres terrazas y el ambigú del campo de fútbol, que fue apercibido por carecer de permiso para la reapertura, aunque tampoco constó que hubiera aglomeraciones. En Muskiz son una decena los locales abiertos, a los que el mal tiempo no ha facilitado la clientela. Lo mismo ha pasado en Ortuella, donde advirtieron que los pocos hosteleros que están trabajando han cumplido los requisitos marcados sin excepción.

Una estampa parecida se ha dado en Las Encartaciones. En el caso de Balmaseda, por ejemplo, son únicamente cuatro los locales que han instalado terrazas, dos de ellas en la plaza San Severino, sin que se hayan producido incidentes. En Zalla, por su parte, se han instalado seis terrazas, que no han registrado aglomeraciones. «El primer día hubo que decirle a un par de ellas que no podían superar la superficie permitida, pero al momento lo corrigieron», explicaron en el Consistorio.