¿Quién podrá acceder a la zona de bajas emisiones de Barakaldo? Descubre todas las autorizaciones Este es el listado preliminar para evitará sanciones en la restricción del acceso a los vehículos más contaminantes en la localidad

Laura González Barakaldo Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:43 Comenta Compartir

Barakaldo ha aprobado este miércoles el documento técnico y una modificación de la delimitación de la zona de bajas emisiones, que excluye al polideportivo de Lasesarre del perímetro que restringe el paso de los vehículos que se consideran más contaminantes, los que carecen del distintivo ambiental, y los que tienen la etiqueta B, que tendrán vetado su paso por estos barrios: zona centro, Rontegi, Santa Teresa, Beurko, San Vicente, Zuazo-Arteagabeitia y Lasesarre.

Con el documento para elaborar la ordenanza todavía en fase de consulta pública, el Ayuntamiento ha dado a conocer ya una lista preliminar de autorizados teniendo en cuenta las aportaciones recibidas en las sesiones de participación que se han celebrado hasta el momento. Esta lista está pendiente de una jornada más que se organizará en Retuerto, el próximo 24 de noviembre, y de otro que tendrá lugar en Lutxana a principios de diciembre.

La norma plantea ciertos pases para necesidades específicas. Estos podrán ser permanentes o temporales. Para el primer caso, la persona interesada deberá hacer el trámite con el Consistorio una primera vez, o cuando quiera modificar algún dato. En el cso de ser una autorización temporal, se deberá notificar de manera previa al ingreso a la ZBE, o hasta 72 horas después del acceso. Las gestiones se podrán realizar a través de la sede electrónica, del SAD, de una aplicación en el teléfono que se habilitará para tal efecto o en las máquinas de tramitación electrónica.

Residentes dentro de la ZBE y personas residentes en centros de mayores

-Permanente: para vehículos en propiedad por residente. Alta de un máximo de 2 vehículos de forma simultánea por residente (el titular del vehículo deberá de ser el residente).

-Temporal: invitaciones por residente. Con validez de 24 horas. 6 autorizaciones al mes, 10 adicionales si la persona residente tiene 70 o más años y/o un grado de dependencia 2 o superior.

Acceso a garajes particulares dentro de la ZBE

-Permanente: vehículos de personas propietarias o arrendatarias de una plaza de garaje. Alta de un máximo de 2 vehículos de forma simultánea por propietario o arrendatario (los vehículos no tienen porque estar a su nombre).

-Temporal: invitaciones por propietarios o arrendatarios de plazas de garaje. Invitaciones puntuales al mes, con validez de 24 horas. 6 autorizaciones al mes, 10 adicionales si la persona propietaria o arrendararia de plaza de garaje tiene 70 o más años y/o un grado de dependencia 2 o superior.

Centros escolares dentro de la ZBE

-Permanente: alumnado (vehículos de padres o tutores legales) residentes en Barakaldo, pero fuera de la ZBE, cuyo centro educativo esté dentro. Acceso, de lunes a viernes, al centro de educativo oficial (colegios, institutos y conservatorio) desde una hora antes al horario de entrada o salida del centro. Deberá ir acompañado de declaración responsable del centro correspondiente informando sobre sus horarios de entrada/salida.

-Temporal: alumnado (vehículos de padres o tutores legales) con movilidad reducida permanente o temporalmente. Menores a 14 años residentes en Barakaldo. Para el acceso durante las horas de entrada o salida del centro escolar. Autorización temporal (con validez quincenal). Para autorizaciones fuera del horario, se debe informar al Ayuntamiento.

Personas con movilidad reducida o dependencia

-Permanente: vehículos cuyos titulares cuenten con tarjeta de accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR) o de personas con grado de dependencia II o III. Cuando se pretenda acceder con distinto vehículo, se permitirá realizar un cambio de matrícula cada 24 horas, estando permitido el acceso del vehículo durante todo el periodo de vigencia de la tarjeta de accesibilidad. No es necesario que el vehículo sea propiedad de la persona.

Parkings dentro de la ZBE

-Temporal: usuarios de parkings de uso público o privado ubicados en la ZBE. Autorizar a todos los vehículos que acceden a los aparcamientos, indistintamente de su distintivo ambiental. Equipar con cámaras de lectura de matrículas para detectar vehículos y anular sanciones. Esta autorización dejará de tener validez para los vehículos 'Sin Distintivo' a partir del 31/12/2028.

Vehículos históricos

-Permanente: vehículos que tengan reconocida la condiciónde vehículos históricos por la DGT.

Servicios públicos

-Permanente: vehículos esenciales, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía, Fuerzas Armadas y otros que presten servicios públicos esenciales (extinción de incendios, protección civil y salvamento ambulancias, etc.) y grúa municipal.

-Permanente: limpieza y mantenimiento. Vehículos con los que se presten servicios públicos básicos de limpieza, retirada de residuos, mantenimiento y conservación de vías públicas, zonas verdes, instalaciones y patrimonio municipal. Esta autorización dejará de tener validez para los vehículos 'Sin Distintivo' a partir del 31/12/2028.

Transporte colectivo

-Permanente: vehículos de transporte público colectivo.

-Permanente: autobuses discrecionales que den servicio a los establecimientos del interior de la ZBE.

Taxi y VTC

-Permanente: si demuestra que el vehículo está adaptado para trasladar a personas con movilidad reducida (Eurotaxi). Esta autorización dejará de tener validez para los vehículos 'Sin Distintivo' a partir del 31/12/2028, y a partir del 31/12/2029 para los vehículos con distintivo B.

-Permanente: si demuestra que estaba asignado al servicio de autotaxis o VTC previo al año 2025. Esta autorización dejará de tener validez para los vehículos 'Sin Distintivo' a partir del 31/12/2028, y a partir del 31/12/2029 para los vehículos con distintivo B.

Matrículas especiales

-Permanente: matrículas extranjeras o diplomáticas. Siempre y cuando se equiparen con la tipología vehicular y las características ambientales de los vehículos matriculados conforme al Reglamento General de Vehículos.

Empresas y autónomos

-Permanente: vehículos por empresa/autónomo. Las empresas y autónomos cuya actividad empresarial, profesional o comercial se ejerza en un local u oficina ubicada en el interior de la ZBE podrán tramitar permisos permanentes con un máximo de 3 matrículas, pudiendo modificar hasta 2 en un mes natural.

-Temporal: invitaciones por empresa. Podrán tramitar hasta un máximo de 10 invitaciones puntuales al mes de acceso a la ZBE. A partir del 31/12-2028, estas autorizaciones no podrán ser destinadas a vehículos sin distintivo.

Servicios básicos y telecomunicaciones

-Permanente: vehículos que presen estos servicios de urgencia en vía pública sobre suministro de agua, gas, electricidad o telecomunicaciones.

Transporte de mercancías

-Permanente: empresas y profesionales que prestan servicios y entreguen o recojan suministros (incluido mudanzas). Esta autorización dejará de tener validez para los vehículos 'Sin Distintivo' a partir del 31/12/2028.

Taller de reparación de vehículos

-Temporal: vehículos que accedan a talleres de reparación de vehículos. La tramitación de los permisos de acceso será realizada el personal del taller de reparación.

Autoescuelas

-Permanente: vehículos de autoescuelas. Para prácticas de conducción.

Hoteles

-Temporal: vehículos que accedan a garajes de establecimientos hoteleros ubicados en la ZBE. La tramitación de los permisos de acceso será realizada por el personal del hotel.

Familias con bajos ingresos residentes en Barakaldo

-Temporal: usuarios que acrediten unos ingresos económicos brutos anuales con relación al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). 10 autorizaciones de 24 horas al mes. Límite de ingresos variable en función del tamaño de familia. Esta autorización dejará de tener validez para los vehículos 'Sin Distintivo' a partir del 31/12/2030.

Movilidad sanitaria

-Temporal: acceso para citas o urgencias médicas, centros de donación, clínicas veterinarias o tratamientos continuos. Será necesario acreditar la existencia de la cita.

Personas trabajadoras en la ZBE en horario nocturno

-Permanente: trabajadores dentro de la ZBE fuera del horario de operación del transporte público. Acceso, desde las 22.00 horas hasta las 07.00 horas. La empresa deberá acreditar que la persona trabajadora, por motivo de horario, no dispone de alternativa de transporte público. Se admiten vehículos en propiedad, leasing o cesión por empresa. Esta autorización dejará de tener validez para los vehículos 'Sin Distintivo' a partir del 31/12/2028.