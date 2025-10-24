El PNV de Santurtzi propone ayudas para paliar la subida del 306% de basuras Al igual que en el resto de ayuntamientos, el equipo de gobierno debe cumplir la norma europea por la que los vecinos pagan el coste total del servicio

Diana Martínez Santurtzi Viernes, 24 de octubre 2025, 16:55

La normativa europea que obliga a que sean los vecinos quienes asuman el coste total del servicio de basuras –que incluye su recogida, transporte, tratamiento y reciclaje– está haciendo mella en Santurtzi, donde el equipo de gobierno, formado en minoría por el PNV, prevé aumentar un 306% la tasa, pasando a recaudar de los 1,7 actuales a los 5,2 millones de euros. Una situación que también se da en otros ayuntamientos. En este caso, la propuesta jeltzale incluye bonificaciones para paliar la subida mediante dos cuotas.

«Con la cuota fija tenemos en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes a través del valor catastral. Por ejemplo, un inmueble con valor catastral menor de 80.000 euros, cómo máximo pagará 61,68 euros. Y si está entre los 80.000 y 135.000 euros, se le cobrará un máximo de 123. El 80% de las viviendas se encuentran en este baremo», explicó este viernes el portavoz jeltzale, Edorta Rodrigo. En la cuota variable se tendrá en cuenta el uso residencial –la renta de la unidad convivencial– y el no residencial (empresas, comercios, hostelería, etc.) –la superficie del local y la actividad económica que marca Hacienda–.

Rodrigo recalcó además que congelarán el resto de impuestos, como «el IBI, polideportivos, euskaltegis, etc.», y recalcó que la fecha tope para que la ordenanza entre en vigor y aplicación es enero del próximo año, y para ello tiene que aprobarse en el pleno de este mes, que se celebrará el próximo jueves. Su no aplicación podría conllevar «multas por parte del Estado». La postura de la oposición, que se ha reservado el sentido del voto para entonces, será clave, aunque ya han criticado la situación. El portavoz del PP, Luis Ángel Urdiales, ha denunciado en la comisión extraordinaria «la brutal e injustificada subida del 306% de la tasa. Es una irresponsabilidad que se incremente tanto y que encima no vaya acompañado de una mejora de calidad en el servicio, porque seguiremos con las calles sucias». Ainhoa Lopera, al frente de Podemos, ha subrayado que «tenemos un compromiso con la ciudadanía, actuaremos en función de lo que creamos conveniente para los vecinos».

«Baremos subjetivos»

Desde el PSE, Juan Andrades ha resaltado que «el baremo que aplican es subjetivo, calcular en función de la renta es tremendo. El PNV solo tiene afán recaudatorio. Es más, su propuesta inicial incluía aumentar varias tasas (una subida media del 32% la recogida de animales, 27% los udalekus, 15% pantalanes, 13% el IMD y 8% la escuela de música), pero se echaron atrás por falta de consenso».

«Aparte de cubrir el coste, Europa también dice que tenemos que reducir el nivel de residuos, cobrando más a quien más contamina pero también premiando a quien más recicla, aparte de permitir bonificaciones para colectivos vulnerables. Pero el planteamiento del PNV queda lejos de lo que pide Europa, y sin haber realizado ningún tipo de conversación con los grupos durante el último año», ha criticado a su vez Joxi Martín, de EH Bildu.