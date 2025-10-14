El PNV de Portugalete denuncia que la falta de Cuentas supone no efectuar los presupuestos participativos Más de mil vecinos votaron propuestas como la instalación de cubiertas en parques y aumentar la vigilancia y las sanciones a quienes no recojan las heces de sus perros

Diana Martínez Portugalete Martes, 14 de octubre 2025, 12:20 Comenta Compartir

Una semana después de que EH Bildu criticara la falta de Presupuestos en Portugalete, una tónica que se repite en el resto de ayuntamientos de la Margen Izquierda, el PNV de la localidad jarrillera ha denunciado que no tener Cuentas supone dejar sin realizar las propuestas vecinales de los presupuestos participativos de 2024, una iniciativa que destinaba 400.000 euros a las ideas más votadas.

Bajo el lema '¿Y tú? ¿Qué Portugalete quieres?', el proceso contó con la implicación de más de mil ciudadanos. Las propuestas ganadoras fueron instalar cubiertas en parques y plazas, así como aumentar la vigilancia y las sanciones a quienes no recojan las heces de sus perros. «A poco más de dos meses para acabar el año nada se sabe de ellas», critica el portavoz jeltzale, Gorka Kerejazu, quien subraya que «la falta de previsión del equipo de gobierno (PSE) supondrá un retraso de un año por lo menos en la ejecución de los proyectos votados por los vecinos en los presupuestos participativos de 2024».

Por otra parte, Kerejazu ha puesto de manifiesto que la falta de alquiler de dos locales hosteleros municipales, uno en la Torre Salazar y otro en las piscinas de Churruca, suponen una «merma de ingresos de más de 200.000 euros para las arcas municipales en los últimos años». En el primer caso, el local cerró en noviembre de 2020 y desde entonces no se ha vuelto a abrir. Y el segundo lleva cerrado desde abril de 2023.