El pleno de Portugalete rechaza el nuevo contrato de limpieza El Ayuntamiento ejecutará la segunda prórroga del servicio al no encontrar ningún apoyo en la oposición S. OSORIO PORTUGALETE. Viernes, 27 julio 2018, 02:00

Pese al intento del equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Portugalete continuará con el actual contrato de basuras y se ejecutará la segunda prórroga del mismo. El PSE no pudo sacar adelante en el pleno de ayer el expediente de contratación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos y limpieza y desatasco del saneamiento del municipio, que asciende a más de 20 millones de euros durante los próximos cinco años y que fue rechazado por la oposición en bloque.

Ni siquiera el PNV, con el que el grupo socialista mantiene cierta sintonía. Su portavoz, Txema Ezkerra, argumentó que el pliego de condiciones es «prácticamente el mismo de los últimos 8 años» y que en la nueva licitación no se aprecia un avance para que la recogida neumática llegue a más partes del municipio. Un sistema que convive con los contenedores tradicionales de basura y que EH Bildu no ve con buenos ojos. «No ha supuesto ningún ahorro y medioambientalmente no se han cumplido los objetivos, porque solo se recogen dos tipos de residuos», arguyó Izaskun Duque, líder la coalición abertzale. En el caso de Portugaluj@ Despierta lamentaron que el equipo de Gobierno no haya atendido su propuesta de estudiar la remunicipalización del servicio.

Las tasas, impuestos y precios públicos subirán en 2019 un 1,1%, por debajo del IPC

Nuevo centro de día

De esta manera, el Consistorio vuelve a realizar el «esfuerzo fiscal» de no trasladar el efecto de la crisis económica a sus vecinos «ya que ellos no son los culpables». Asimismo, se mantendrán las bonificaciones en el IBI, en el impuesto para los vehículos eléctricos e híbridos, y para los usuarios del Servicio de Asistencia Domiciliaria. Fruto de las enmiendas de la oposición habrá más bonificaciones que se llevarán a pleno en septiembre.

Además, se aprobó el acuerdo de arrendamiento de un local de casi 500 metros cuadrados, propiedad de BBK, para la creación de un centro de día en el Casco Viejo, una de las grandes carencias de esta zona del municipio.