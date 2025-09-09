La plataforma Berri Otxoak reabre el próximo lunes su oficina de atención para familias necesitadas en Barakaldo Durante el pasado ejercicio este recurso social atendió las consultas de más de 750 personas

Berri Otxoak, la plataforma contra la precariedad y en defensa de los derechos sociales, reabre las puertas de su oficina de atención en Barakaldo el próximo lunes. Un recurso que durante 28 años «ha sido un pilar fundamental para la defensa de los derechos y prestaciones sociales que asisten a las personas y familias más precarizadas y empobrecidas del municipio, ofreciendo orientación, denuncia y asesoramiento sobre los servicios sociales más básicos», señalan desde la entidad.

Durante el pasado curso, 756 familias –la mayoría mujeres, personas con empleos precarios y pensionistas– han realizado consultas en este espacio que surgió contra la «desinformación y obstáculos en el acceso a una vivienda o prestaciones sociales dignas con las que las instituciones castigan a las familias más vulnerables». Según el balance de la plataforma, el 63% de los vecinos que se acercan a este punto de información son mujeres, mientras que la temática más frecuente (un 49%) son «las denuncias sobre las ayudas de emergencia que tramita el Ayuntamiento, así como faltas de atención a situaciones de desahucios, acceso a una vivienda digna o problemas asociados a la carencia de ingresos para cubrir los gastos de alquileres e hipotecas», afirman.

Otro aspecto a destacar son las denuncias referidas a «las malas prácticas de Lanbide en la tramitación del acceso a las prestaciones sociales, en especial, la RGI, suponiendo el 38% de las consultas recibidas», subrayan desde Berri Otxoak. La oficina, ubicada en la calle San Antonio número 8, atenderá gratuitamente y de forma presencial los lunes de 11.00 a 13.00 horas, y de manera telemática a través del correo electrónico (berrietxea@nodo50.org).

